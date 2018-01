2017 ble narkohunden «Tara» sitt år.

– Det mest oppsiktsvekkende beslaget vi gjorde i fjor var 100 kilo hasj som lå gjemt i hulrommene på en privatbil, sier avdelingsleder Bård Ynnesdal i Tollregion Vest-Norge.

Kom med danskebåten

Det som også skulle vise seg å være det største hasjbeslaget som er gjort i Bergen, ble avdekket da en nederlandsk mann og kvinne på 68 og 71 år skulle kjøre i land fra danskebåten.

Det var den ni år gamle cocker spanielen «Tara» som snuste seg frem til de hundre kiloene med hasj.

– Tara har vært narkotikahund i Tollvesenet siden 2010, så hun er en veteran, fortalte hundefører Hege Wold.

Dobling av narkotiske tabletter

Tollvesenets statistikk for 2017 viser at det ble gjort 171 beslag av hasj. Totalt ble i overkant av 103 kilo forsøkt smuglet inn via Tollregion Vest. 100 av disse kiloene stammet altså fra en og samme operasjon.

Beslag av narkotiske tabletter har økt hvert år og har hatt en dobling fra 5126 stk. i 2014 til 11.153 stk. i 2017. Antall beslag har i samme tidsrom økt fra 71 til 132.

Ecstasy-økning

Ecstasy er blant stoffene som har vist en økning i smuglerstatistikken de siste fire årene. Ecstasy omsettes vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler som smilefjes. Fra 2016 til 2017 er antall tabletter eller kapsler som er beslaglagt mer enn doblet, fra 227 til 490 stk. Antall beslag har økt fra 6 i 2014 til 22 i 2017.

Kjøttvarer på nedadgående

Her er noen flere utdrag fra Tollvesenets statistikk: