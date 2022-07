En mann og to gutter tatt av politiet på Damsgård

Politiet meldte om tre personer med truende atferd mot to naboforretninger.

– Ingen er skadet, men dette har vært skremmende for de involverte.

Paul Sigve Amundsen (tekst og foto)

Hilde Heian

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Ifølge politiet er det en kiosk og en neglesalong som har vært utsatt for dette.

Lorena Pop driver neglesalongen Rouge et Noir ved siden av Nor kiosk.

Lorena Pop ringte politiet.

– Tre menn kom inn i salongen og spurte om jeg hadde penger. Jeg sa nei. Så gikk de til kiosken ved siden av hvor de knuste ruten. Da ringte jeg politiet og fortalte hva som skjedde, sier hun.

– Dekket til ansiktene

Innehaveren av Nor kiosk, som ligger ved siden av, forteller til BT at tre personer kom inn i butikken mens han var alene på jobb.

Politiet bekrefter at denne ruten ble knust i forbindelse med hendelsen.

Ifølge innehaveren hadde de dekket til ansiktene. To hadde kniv og én verktøy som de truet med, forteller han.

Innehaveren sier at han skrek og jaget dem ut av butikken.

– De fikk ikke med seg noe. Han ene kastet kniven i sjøen før politiet tok hånd om personene.

– Skremmende for de involverte

En tilskuer skal ha løpt etter personene og fulgt en eller flere av dem frem til politiet pågrep dem.

Politiet har kontroll på de antatte gjerningspersonene som løp fra stedet, opplyser Vest politidistrikt ved 13.30-tiden.

– Ingen er skadet, men dette har vært skremmende for de involverte. Det har vært ganske frekt, sannsynligvis har det vært to ransforsøk. Vi har fått opplyst at de var maskerte og opptrådte truende, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad.

En mann i 30-årene og to gutter i 16-årsalderen er mistenkt.

– Mannen blir satt i fengslig forvaring, guttene skal vi gjøre en vurdering på, sier operasjonslederen.

Ifølge ham er ingen av de tre kjent for politiet i Bergen fra tidligere.

Tips BT her