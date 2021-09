Tilbakegang for Sp i Sogn og Fjordane

Til tross for jubelmålinger før valgkampen, gjorde Senterpartiet et dårligere valg enn for fire år siden i «kjernefylket» Sogn og Fjordane.

Erling Sande overtar stortingsplassen etter Liv Signe Navarsete som nå er ute av Stortinget etter 16 år.

Ved juletider blinket meningsmålinger nær 42 prosent for partiet. Men mandag kveld viste oppslutningen bare 28,7 prosent. Det er en svak nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenliknet med forrige stortingsvalg.

En god politiker med mye energi, er attesten Erling Sande (Sp) får fra sin forgjenger Liv Signe Navarsete.

Likevel blir det Erling Sande (42) som erstatter Sogn og Fjordanes mest profilerte politiker de siste årene, Liv Signe Navarsete (Sp).

Bondesønnen Sande er fra Bremanger og har bakgrunn som konserndirektør for strategi og utvikling i Sogn og Fjordane Energi AS, lang fartstid fra lokalpolitikken og har møtt to perioder som fast vararepresentant på Stortinget da Navarsete var statsråd.

Trampeklapp i Førde

– En god politiker med mye energi, sier Navarsete som har vært den mest kjente stortingsrepresentanten fra Sogn og Fjordane i flere perioder. På valgvaken på Sunnfjord Hotell virket hun lettet og avslappet.

– Det var på tide å gi seg. 16 år var nok, sier Navarsete.

Til tross for at Sp-delegasjonen trampeklappet på valgvaken i den nyoppussede Sunnfjordsalen i Scandic Sunnfjord Hotel i Førde, var det Arbeiderpartiet som kunne notere seg fremgang.

Mandag kveld klokken 23.15 var resultatet 26,5 prosent, opp 1,9 prosentpoeng, noe som sikret stortingsplassen til Torbjørn Vereide (32) fra Førde.

Aps Torbjørn Vereide blir ny på Stortinget.

– Valgkampen har vært fantastisk

Han har bakgrunn fra fylkestinget i Vestland fylke, er ansatt i LO i Vestland, og har engasjert seg i skolepolitikk og næringspolitikk.

Han er overlevende fra Utøya 22. juli, og har dette året reist rundt på flere ungdomsskoler og fortalt om det som skjedde.

Allerede tidlig under valgvaken ble det applaudert for Vereide i Ap-leiren.

– Valgkampen har vært fantastisk. Vi har møtt en enorm støtte og entusiasme, sa Vereide i går kvelden.

Klar for stortingsplass - Olve Grotle (H).

Det var mest spenning knyttet til tredjemandatet fra fylket, og mandag kveld sto det mellom Sps Aleksander Øren Heen, Høyres Olve Grotle og Aps andrekandidat Marie-Helene Hollevik Brandsdal.

Mandag kveld så det ut til at det var 57 år gamle Olve Grotle (H) fra Bremanger som trakk det lengste strået. Han har de siste årene vært ordfører i Sunnfjord.

Det til tross for at Høyre gikk tilbake 4,8 prosent til 13,9 prosent.

– Dette er en fantastisk lagseier. Det har vært en glede å drive valgkamp. Mange partifolk har gjrt langt mer enn man kan firvente, sa Grotle.

I valgkampen har han snakke mye om et mer inkluderende samfunn og å utjevne forskjeller. Han har vært opptatt av at EØS-avtalen må til for å skape flere arbeidsplasser, og behovet for lavere skatter og avgifter.

– Jeg er usikker. Dette kan gå begge veier, sa Grotle ved 22-tiden.

Da klokken nærmet seg 23, vippet stemmeopptellingen til Grotles fordel. Han ble trukket opp på scenen i Sunnfjordsalen.

– Det har vært en spennende og god valgkamp, sier Grotle.