Aksjonerer på Steinestøvegen i dag

– Vi skal ha en myk aksjon, vi ønsker ikke å stoppe trafikken totalt, sier Roy Heggelund.

Roy Heggelund er presseansvarlig for aksjonistene som demonstrerer på Steinestøvegen fredag. Foto: Silje Katrine Robinson

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Fra klokken 14 til klokken 16 fredag blir det demonstrasjoner langs Steinestøvegen på E39.

På strekningen mellom den gamle butikken på Hylkje og krysset ved Almåsgrenda og Steinestøvegen skal folk aksjonere.

– Vi har bedt om at de tar med seg en stol, og så setter vi oss på begge sider av Steinestøvegen. Vi skal ikke sitte i veien, sier Roy Heggelund som selv bor i området.

Vil ha tunnel

– Skal dere også gå sakte frem og tilbake i gangfeltene?

– Vi må se hva vi skal gjøre for å senke trafikken. Dette er en aksjon for å ta bygdeveien vår tilbake. Vi vil ha en ny tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset, men vi er livredde for at Byrådet skal utsette planen om ny tunnel, sier Heggelund.

– Livsfarlig vei

Ifølge Heggelund er det 23 utkjørsler som ikke er regulert på strekningen mellom Haukås og Hylkje.

Alt før Nordhordlandsbrua åpnet i 1994 har beboerne i området arbeidet for å få en tunnel.

– Det har vært 14–15 dødsfall på Steinestøvegen etter at broen åpnet. Det er 20.000 biler som passerer her i døgnet, og det er en livsfarlig vei. Vi er fortvilet over at byrådet ikke har gjort noe, sier Heggelund.