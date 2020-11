Regjeringa snur – lar kommunane få siste ord i vindkraftsaker

– Slik saka står no, er det heilt naudsynt at kommunane får ei sterkare hand på rattet, seier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Liv Kari Eskeland (H) fortel at regjeringa og Frp no er einige om å la kommunane få meir makt i vindkraftsaker. Foto: Alice Bratshaug

Vindkraft har vore eit av dei store konfliktsakene i ei rekke vestlandskommunar i året som har gått. Frontane har vore harde, og fleire ordførar har kome med krav om at kommunane må få meir makt.

No får dei ønsket oppfylt – Frp og regjeringspartia inngjekk onsdag eit forlik, der dei er einige om å flytte vindkraftsaker frå energilova til plan- og bygningslova.

I praksis vil dette sei at kommunane vil få siste ord.

– Vi har lytta til høyringsinnspela som er komne inn. Slik saka står no er det naudsynt at kommunane får ei mykje sterkare hand på rattet, seier Liv Kari Eskeland (H).

Ordførarane Karstein Totland (Masfjorden), Petter Sortland (Høyanger), Hallvard Oppedal (Gulen), Sara Sekkingstad (Alver) og Kjetil Eikefet (Modalen) kjempa alle mot vindkraftprosjekt sine kommunar. No får dei meir makt. Foto: Bjørn Erik Larsen

Måtte føye seg etter Stortinget

Regjeringspartia (Høgre, Venstre, KrF) hadde i praksis ikkje så mykje val – det var allereie fleirtal på Stortinget for at vindkraftsaker skulle bli omfatta av plan- og bygningslova.

– Vi har i for lang tid sett korleis folk som bur i område som er påverka har følt seg overkøyrd av myndigheitene, skriv Terje Hellenad i Frp om forliket.

Når lova trer i kraft må kommunane sjølv setje i gong planarbeid og omregulere område til vindkraft.

– Kor mykje hadde stortingsfleirtalet å seie for at de snudde no?

– Regjeringa har lagt fram ei Stortingsmelding med historiske innstrammingar, men Stortinget er trass alt organet som skal ta den endelege avgjersla. Eg synest drøftinga vi har hatt no har styrkja vindkraftmeldinga. Eg trur dette er heilt naudsynt for å få tilbake legitimiteten, seier Eskeland.

Stad er ein av stadene der det har vore kraftige protestar mot utbygging av vindkraft i Vestland. Foto: Tor Høvik

Lovar kompensasjon til vindkraftkommunar

I tillegg til maktoverføringa, ønskjer regjeringa også å legge ved ei gulrot til kommunane.

– Vi ønskjer å få på plass eit skatteregime som gjer at kommunane skal få vederlag for å stille sine areal til disposisjon, fortel Eskeland.

Kor mykje pengar i kassen dette vil betyr for kommunane er framleis uklart, men fasiten er planlagt å kome i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Kraftliner og vasskraft vil ikkje bli flytta, og framleis halde til under energilova.

Ordførar i Alver, Sara Sekkingstad, jublar over nyhendene om at kommunane no får meir dei skulle sagt når det gjeld vindkraft. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Det er jo fantastisk!

– Det er jo fantastisk! Dette er gode nyhende, seier ordførar i Alver, Sara Sekkingstad, når BT ringjer og fortel om forliket mellom regjeringa og Frp.

Ho er svært glad for at dei lyttar til innspela kommunane har kome med, og seier kommunane fram til no har følt seg som ei høyringsinstans i saker som gjeld deira eige areal.

Ho synest også det er eit lovande teikn at det blir lagt opp til ei kompensasjonsordning.

– Det blir spennande å sjå kva som ligg i det. Dette handlar om verdifulle område, og også om både friluftsliv og naturmangfald, men det vil kanskje vere eit anna spørsmål dersom ein ser på industriområde eller liknande, seier Sekkingstad.

Karstein Totland (Ap) er ordførar i Masfjorden, og seier han er «glimrande fornøgd» med regjeringa sitt forlik. Foto: Bjørn Erik Larsen

Jublande Høgre-ordførar

Også i Masfjorden kommune blir nyhenda motteke med lovord.

– Du kan skrive at dette er eg glimrande fornøgd med, er beskjeden frå Høgre-ordførar Karstein Totland.

Der har det i fleire år vore strid om vindkraftprosjekt, der kommunen tydeleg har vore på neisida.

– Dette er det klokaste dei kunne gjere. Eg trur fleire parti har fått klare signal frå sine politikarar i heimfylke, seier Totland.

Når det gjeld kompensasjonsordninga meiner han det bør vere ein lovfesta rett dersom det skal vere nok hjelp i.

– Litt som vasskraft fungerer i dag, til dømes. Eller så vil ikkje tilliten vere så stor. Det kan enkelt fjernast i neste statsbudsjett, seier Totland.