De sjekker tunnelen hver eneste natt. Likevel gikk det galt to ganger denne uken.

Væromslaget utløste nedfall av stein i Fløyfjelltunnelen to dager på rad, ifølge Statens vegvesen.

En av disse steinene knuste frontruten og laget bulk i taket på en bil mandag. Foto: Mesta

Publisert Publisert Nå nettopp

Mandag 15. februar falt flere steiner ned fra taket i Fløyfjelltunnelen i retning sentrum.

En stein knuste frontruten på en bil og laget en stor bulk i taket, men ingen personer ble skadet. Dette skjedde cirka 2500 meter inne i tunnelen. Hendelsen førte til flere timer med helt eller delvis stenging, og dermed store trafikkproblemer:

14.03 ble tunnelen helt stengt

15.30 ble det venstre kjørefeltet åpnet

16.32 ble tunnelen helt stengt igjen

16.55 ble Fløyfjelltunnelen åpnet for fri ferdsel

Tirsdag falt denne steinen ned cirka 700 meter fra tunnelinngangen i Fløyfjelltunnelen mot sentrum. Foto: Mesta

Dagen etter, tirsdag 16. oktober, ble Fløyfjelltunnelen på nytt stengt i det sørgående løpet etter at det ble meldt om en stein på cirka 30 centimeter som hadde kommet ned fra taket. Dette skjedde omtrent 700 meter fra tunnelinngangen.

19.10 ble tunnelen helt stengt

20.00 ble den åpnet for trafikk igjen

Her sto trafikken inn mot byen ved 15.40-tiden mandag. Foto: Statens vegvesens webkamera

– Er gjennomfrosset

– I år har vi hatt lengre perioder med frost og tunnelene er gjennomfrosset. Det gjør at det vil være bevegelse i berget og at vi får små nedfall av småstein. Dette skyldes væromslaget, sier Per Arne Blindheim.

Han er byggeleder i Statens vegvesen og har ansvar for drift og vedlikehold av tunneler.

– Skjønner du at folk blir engstelige når det faller ned stein fra tunneltaket?

– Jeg har full forståelse for at folk reagerer. Når du kommer kjørende i 80 kilometer i timen, så skal det ikke mye til før at det kan gå galt, men dette er småstein. Vi er ute én til to ganger hver eneste natt i Fløyfjelltunnelen for å fjerne istapper og inspisere, sier Blindheim.

– For liten

Fløyfjelltunnelen ble bygget i 1986. Blindheim sier at den er gammel og ikke etter dagens standard, men det handler om at den er for liten og ikke har nok kapasitet, og ikke om sikkerheten i tunnelen. At det ikke er noen gode omkjøringsalternativer når Fløyfjelltunnelen er stengt, gjør heller ikke situasjonen bedre.

– Det får store konsekvenser når tunnelen blir stengt og det lammer trafikken. Dette er sårbart, men vi gjør vårt ytterste, sier han.

Ekstra sjekk

På grunn av de to hendelsene denne uken, sjekker de tunnelen ekstra godt nå i tre netter for å se om det er løse steiner og istapper.

– Det er ikke behov for ytterligere sikring. Dette er mer enn trygt nok. Tunnelen skal oppgraderes i forhold til krav om tunnelsikkerhet, men det er ikke bestemt når dette skal skje, sier Blindheim.