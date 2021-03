Vi har plukket ut tre saker til deg.

Les hele saken: Her klippes den gamle Askøyfergen opp (Fotograf advarer mot sterke scener for fergeentusiaster.)

2

Mye å gjøre på jobben, overtid, sa han. Hun skulle bare ha visst.

Foto: Privat

Han hadde lett etter den perfekte plassen. Langt oppe i skogen ved Sandvinvatnet i Ullensvang hadde han funnet den.

Akkurat her, i et grantre ti meter over bakken, med vakker utsikt til Buerbreen, skulle det skje. Men tiden begynte å bli knapp. Sallys visum var i ferd med å gå ut. Kjartan måtte få det luftige, og når sant skal sies ulovlige byggverket klart før hun dro til Australia igjen.

Han så absolutt ikke for seg at skippertaket senere skulle lede til to nye tretopphytter som det går gjetord om langt utenfor Odda.

Dessuten: Det skulle ikke skje helt slik Kjartan hadde forestilt seg.

Les hele saken: – Det var en crazy opplevelse. Jeg hadde aldri møtt noen med en slik drøm før.