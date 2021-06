Foreslår helt ny bybaneløsning i sentrum

– Denne løsningen betjener sentrum bedre, sier prosjektleder Solveig Mathiesen.

Hvor skal Bybanen videre etter Byparken? I tunnel under sentrum eller gjennom gatene? Etter ti års diskusjon er politikerne fremdeles ikke enige. Fagfolkene anbefaler tunnelinnhogg i Heggebakken. Foto: Tuva Åserud

Til høsten skal politikerne i bystyret fatte en endelig beslutning om hvilken trasé Bybanen skal følge gjennom sentrum på veien mot Åsane i nord.

Fagfolkene er allerede godt i gang med planleggingen av dagtraseen som skal gå over Bryggen. Etter valget i 2019 fikk de imidlertid en bestilling om å planlegge for en tunneltrasé også.

Nå har de landet på den traseen de mener er best. Den går i dagen gjennom Kaigaten, deretter svinger den rundt Rådhuskvartalet opp Christies gate, før den svinger tilbake gjennom Allehelgens gate og så går inn i tunnel i Heggebakken ved Katten.

– Denne løsningen har holdeplass på hver side av rådhuskvartalet. En får da en god betjening av sentrum, sier Solveig Mathiesen, prosjektleder for Bybanen i Bergen kommune.

Måtte rive mer

Nettopp betjeningen av sentrum har hele tiden vært brukt som innvending mot bybanetunnel i sentrum.

Da saken var oppe til politisk behandling sist, ble alternativet med tunnel i Peter Motzfeldts gate trukket frem som den mest aktuelle løsningen. Dette ligger mer enn 300 meter i luftlinje fra Sjøfartsmonumentet, som kommunens fagfolk har brukt som et referansepunkt.

Mathiesen forteller at de etter bestillingen fra bystyreflertallet har gjennomført en omfattende idédugnad for å se om det var mulig å komme opp med nye og bedre alternativer.

De fant etter hvert ut at det tidligere foretrukne tunnelalternativet både var mer krevende og ville bli dyrere enn tidligere antatt. En årsak til det var at det krevde riving av flere hus.

Bybanen kan ende opp med å svinge fra Kaigaten inn i Christies gate, videre gjennom Allehelgens gate og så inn i fjellet ved Katten. Foto: Tuva Åserud

Vil ikke si om de er positive

Til slutt landet de på en løsning der en går rundt Rådhuskvartalet, men lander med tunnelinnslag samme sted, ved Bergen Katedralskole. Det gjør at man får stopp både i Kaigaten og Allehelgens gate.

– De to stoppene kan da avlaste hverandre. En får da tilgang på flere sider av sentrum, sier Mathiesen.

– Er dere blitt mer positive til tunnelløsningen?

– Vi har forsøkt å lete etter det beste alternativet. Det synes jeg er bra. Vi har jobbet iherdig.

– Er dette et ja?

– Jeg vil ikke svare noe annet enn det, sier Mathiesen.

Solveig Mathiesen i Bergen kommune jobber med bybaneplanleggingen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Kulturminner

Anbefalingen kommer frem som en del av oversendelsen kommunen nå har sendt til konsulentselskapet «Michael Kloos planning and heritage consultancy». Ekspertene på kulturminner skal nemlig vurdere konsekvensene de forskjellige traseene vil få for verdensarvstedet Bryggen.

I fjor høst kom de med sin foreløpige rapport om dagløsningen, der de konkluderte med at traseen foran Bryggen ville ha flere negative konsekvenser. Det dreide seg hovedsakelig om det visuelle inntrykket, med kjøreledningsmaster, heving av kaiområdet og en bybanevogn som er lengre enn dagens busser.

– Konklusjonen vår er at dere må jobbe med traseen for å minimere ulempene og at det må lages et tunnelalternativ. Gjør det så bra som mulig, sa Kloos på pressemøtet den gangen.

– Vi ble litt skyggeredde

I det nye planforslaget planlegges det et underjordisk stopp med to innganger fra Øvregaten. Det ene er ved Mariakirken, det andre i krysset ved Lodin Lepps gate.

Kirsti Agelsen, som har ledet tunnelutredningen, opplyser at flere hus må rives for å gi plass til inngangen.

Hun legger ikke skjul på at det er krevende å få til.

– Vi har vært på Haukeland og sett hvordan de gjør. Vi ble litt skyggeredde, sier hun.

I tidligere utredninger har det vært foreslått to underjordiske stopp mellom sentrum og Sandvikskirken. Dette går en nå bort fra.

– Vi har vurdert at én holdeplass er tilstrekkelig. Det er relativt nært og koster mye. Det vil dessuten gå utover reisetiden. En er avhengig av mange passasjerer for å forsvare en sånn investering, sier Mathiesen.

Dette forslaget vant arkitektkonkurransen om hvordan Bryggen skal se ut med bybane. Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal har utarbeidet forslaget. Foto: Asplan Viak

– Må vurdere dette

Geir Steinar Dale i Arbeiderpartiet sier de må bruke tid på å sette seg inn i forslaget til løsning fra fagfolkene.

– Men jeg er glad for at de følger opp bystyrets vedtak om å utrede disse tingene på en skikkelig måte. Så må vi vurdere dette opp mot det som blir den endelige anbefalingen når den kommer.

Rødts Sofie Marhaug sier den nye løsningen fremstår spennende.

– Min grunnleggende angst er likevel at alle nye alternativer egentlig er skinnløsninger. Tilsynelatende gode løsninger som viser seg å ikke være mulig å gjennomføre, og så ender man tilbake på Bryggen-alternativet.

Hun understreker samtidig at dette alternativet baserer seg på tidligere løsninger.

– Det er interessant og noe vi må lese og vurdere nøye.