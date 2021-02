To av de mutantsmittede i Ulvik var skoleelever i Voss

Nabokommuner fraråder reiser til Ulvik og Voss.

Ullensvang-ordfører, Roald Aga Haug, har oppfordret ber folk om å være ekstra varsomme fremover. Foto: Tor Høvik

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

De siste dagene har 28 personer fått påvist koronasmitte i Ulvik herad.

To av de smittede har vært elever ved skoler i Voss herad, opplyser kommunen tirsdag kveld. Kommunen opplyser samtidig at «det er ventet en del positive tester de nærmeste dagene».

– Nå er det en situasjon som vi ikke har hatt før, med stor smitteoppblomstring i nabokommunene. Nå må vi alle gjøre det vi kan for å kvele denne oppblomstringen, sier Ullensvang-ordfører, Roald Aga Haug

28 personer har testet positivt for covid-19 de siste dagene i Ulvik herad. Foto: Marita Aarekol

Ber nærkontakter gå i karantene

Et av smittetilfellene i Ulvik er knyttet til voksenopplæringen på Voss kulturhus, mens det andre er knyttet til voksenopplæringen på Voss Gymnas. Det er samtidig mistanke om et tredje smittetilfelle knyttet til en elev på Voss videregående skole.

Ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb, bekrefter overfor BT at de to smittede har fått påvist den britisk muterte versjonen.

Les også Var koronasyke til tross for to negative tester

Alle nærkontakter må straks gå i karantene. Det samme gjelder for alle husstandsmedlemmer av nærkontaktene, melder Voss herad på nettsidene sine.

Alle de definerte nærkontaktene vil bli kontaktet av kommunen fortløpende i løpet av kvelden. Voss vil foreløpig ikke innføre nye smitteverntiltak utover de nasjonale rådene.

– Vi hadde ventet at det var flere smittet, men når det er 18 tilfeller så langt i dag, er det dramatisk, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik herad. Foto: Marita Aarekol

Britisk mutert variant

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i Ulvik herad sier det så langt er kjent smittevei for alle som har fått påvist smitte i Ulvik.

Mandag ble i overkant av 80 personer testet for koronasmitte, og tirsdag ettermiddag ble det kjent at ytterligere 18 personer har fått påvist smitte.

Les også Ordfører i hardt rammet korona-kommune: Hvorfor ikke obligatorisk testing tidligere?

Det vil si at totalt 28 personer har fått påvist smitte og er satt i isolasjon. Ordføreren sier det trolig vil komme flere positive prøvesvar.

– Vi hadde ventet at det var flere smittet, men når det er 18 tilfeller så langt i dag, er det dramatisk, sier Thorbjørnsen.

Så langt er det bekreftet at fem av de positive koronaprøvene er den muterte britiske varianten.

– Kjent smittevei hos alle

Tirsdag er det gjort en ny foreløpig screeningtest av ytterligere fem prøvesvar av tester i Ulvik, alle ga utslag på den muterte varianten.

Thorbjørnsen sier det er kjent smittevei hos alle som har fått påvist smitte i kommunen.

Onsdag formiddag er det herredsstyremøte i Ulvik, og da vil forskriften muligens bli forlenget og eventuelt justert.

Les også Før viruset var de to. Nå er Toralv alene.

Har hatt møte om situasjonen

Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug, sier at hardangerkommunene har hatt et fellesmøte med Voss og FHI, men at det foreløpig ikke er blitt satt i gang spesifikke tiltak.

– Vi har klargjort de tiltakene vi allerede har, og advart mot reisevirksomhet til kommunene som har smitteoppblomstring.

Kommunen har pendlere som reiser mellom Ullensvang og Ulvik, Voss og Kvam. De oppfordrer pendlerne til å velge hjemmekontor i stedet.

Mandag ble i overkant av 80 personer testet ved teststasjonen på Ulvik omsorgssenter. Foto: Marita Aarekol

– Vi har også gått ut med ekstra informasjon til de som jobber i kommunen og bedt dem om å ikke reise, sier Haug.

Han legger til at befolkningen må passe ekstra godt på fritiden.

– Nå er det en situasjon som vi ikke har hatt før, med stor smitteoppblomstring i nabokommunene. Nå må vi alle gjøre det vi kan for å kvele denne oppblomstringen, sier Ullensvang-ordføreren.

– Kan få lik situasjon som på Østlandet

Aurland-ordfører, Trygve Skjerdal, sier at han ser med stor uro på det som skjer i Ulvik.

– Jeg sendte ut en oppfordring i går og ba bygdefolket om å vise stor varsomhet og reise minst mulig ut av kommunen i denne tiden, sier Skjerdal.

Les også NHH ber studenter fra Østlandet om å gå i karantene

– Det skal ikke så mye til før vi får en liknende situasjon som på Østlandet, hvor nabokommunene får strenge restriksjoner. Foreløpig har vi ikke slike tiltak, legger han til.

Kommunen har foreløpig ikke hatt et eneste smittetilfelle, opplyser han.

– Men det kryper nærmere og nærmere. Vi følger situasjonen tett, sier han.

– Må være årvåkne

Eidfjord-ordfører, Anders Vatle, sier at han hadde kontakt med kommuneoverlegen tidligere i dag, og at det foreløpig ikke er behov for nye tiltak.

– Det er noe som blir fortløpende vurdert. Vi har – meg bekjent – ikke noen positive prøver, men her gjelder det å være årvåken og begrense reising, sier Vatle.

Kvam-ordfører, Torgeir Næss, sier at kommunen har gått ut med en sterk anbefaling om bruk av munnbind i butikker og på offentlige plasser.

– Det er det vi har gjort foreløpig. Så avventer vi på svaret om vi får flere positive tester. Vi er klar til å iverksette tiltak ganske raskt hvis situasjonen skulle tilsi det, sier han.

Han sier at kommunen også følger de nasjonale rådene om å unngå unødvendige reiser.

– Det er ikke naturlig å reise på noen fritidsreiser til områder der man vet det er mutantsmitte, sier Næss.