Se sykepleierne danse på Haraldsplass

Ansatte ved Haraldsplass hadde lyst til å gjøre noe kjekt på jobb. Resultatet ble en dansevideo.

– Det har vært et spesielt år, og vi hadde lyst å gjøre noe kjekt sammen på jobben, sier Elizabeth Rasmussen.

Hun avdelingsleder ved Haraldsplass diakonale sykehus. Rasmussen forteller at hun lenge hadde tenkt at de måtte gjøre noe sammen på arbeidsplassen.

Først for halvannen uke siden nevnte hun det for noen kolleger.

– Vi ble enige om å lage vår egen innspilling av BlimE-dansen, sier hun.

Avdelingsleder Elizabeth Rasmussen forteller om videoen som ble laget fra Haraldsplass. Foto: Privat

Dansen er NRK Supers kampanje for å skape vennskap og omsorg for hverandre. Årets sang heter «Ser deg» og er skrevet av Magnus Bertelsen og synges av Victor Sotberg.

Ingen felles øving

En melding ble lagt ut til Rasmussens kolleger på avdelingens interne Facebook-gruppe. Der ble folk oppfordret til å legge seg i trening til innspilling.

De hadde bare en uke på seg, for videoen ble spilt inn onsdag 2. desember.

– Vi har ikke hatt noen form for felles øving. Folk har stått hjemme og lært seg dansen, sier Rasmussen.

Intensivsykepleier Helga Vågenes (fra v.), sykepleier Veronica Soto og intensivsykepleier Katrine Kalland lyste opp på Haraldsplass.

– Krevende for mange

Hun er leder for 49 ansatte ved Medisinsk intensiv og postoperativ avdeling (MIPO) på Haraldsplass. De behandler kritisk syke pasienter.

Rasmussen legger ikke skjul på at det har vært et spesielt år.

– Vi visste veldig lite om hva som ventet da koronautbruddet kom i mars. Vi hadde jo sett TV-bilder fra Italia og gjorde oss noen tanker. Heldigvis har det gått bedre enn fryktet, men det har vært en spesiell tid, sier avdelingslederen.

Kai-Sindre Moldestad (fra v.), Mats Kinn-Mikalsen som pasient, Åshild Hovstad og Ingrid Tveit så ut til å ha det gøy under filmingen.

– Hadde det blitt video uten pandemien?

– Jeg tror ikke det. Dette var et forsøk på å løse opp i en tid som har vært krevende for mange. Vaktene våre er hektiske, og arbeidet består av å hjelpe alvorlig syke pasienter. Så kom pandemien oppå dette. Vi ønsker å vise at vi også kan ha det kjekt på jobben, og at vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø, sier Rasmussen.

Søndag formiddag er videoen sett av over 6400 mennesker.

– Historie fra vår hverdag

Opptakene ble gjort forrige onsdag innimellom de vanlige arbeidsoppgavene. Intensivsykepleier/fagsykepleier Mats Kinn-Mikalsen brukte mobiltelefonen og filmet enkeltscener.

– Deltakerne i videoen hadde mange gode ideer til hvordan vi kunne få frem en historie fra vår hverdag, sier Rasmussen.

Intensiv- og fagsykepleier Mats Kinn-Mikalsen og sykepleier Bård Christian Teigland har et klart budskap. Mann kan bli sykepleier.

Ansatte spiller pasienter

På ettermiddagen, mellom vaktskiftet, filmet kommunikasjonsrådgiver Ingrid Færøyvik fellesdansen. På videoen er sykepleierne i flertall, men leger, anestesipersonale, portører, renholdere deltar også.

Pasientene på videoen spilles av de ansatte, slik at personvernet ivaretas. Videoen ble lagt ut på Facebook-siden til Haraldsplass.

– Mats Kinn-Mikalsen redigerte opptakene sammen til en video med sangen som altså ikke er laget av oss, sier Rasmussen.

Tilbakemeldingene har vært mange og kun av det positive slaget, ifølge Elizabeth Rasmussen.

