Politiet til mannlige sjåfører: – Kjør som deres koner

– Det er i all hovedsak menn som står for fartsovertredelsene i påsken, som i resten av året.

Terje Oksnes, Distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP) Foto: Utrykningspolitiet (UP)

Påsken nærmer seg med stormskritt, og Utrykningspolitiet (UP) forventer økt trafikk på veiene ut fra bergensområdet allerede til helgen.

Står på hovedpulsårene

Distriktsleder Terje Oksnes fra UP vil ikke røpe hvor de kommer til å stå. Familier og andre som skal på påskeferie i bil langs hovedveiene kan uansett regne med å støte på politi som passer på farten deres.

– Vi står på strekningene som vi alltid har pleid å stå på. E16 mot Voss, fylkesvei 49 mot Kvamskogen og på E39, forteller Oksnes.

Fedre i 40-årene har det travelt

Han forklarer at det er menn i 40-årsalderen som blir ilagt de fleste foreleggene. ifølge Oksnes er det nesten utelukkende menn som blir fratatt lappen i påsketrafikken, akkurat som i resten av året.

– De få gangene kvinner stanses i fartskontroller, har de brutt fartsgrensen i så liten grad at de kun ilegges forenklede forelegg, legger han til.

E39 er en av hovedveiene der du kan regne med å treffe på UP i påsketrafikken. Her fra Matretunnelen i fjor. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Kvinner de beste sjåførene

Når kvinner kjører, foregår det i et roligere og mer behersket tempo. De tar ikke unødvendig risiko, og bryter sjelden fartsgrensen, ifølge UP-sjefen. Dette mener Oksnes at statistikken gjenspeiler, og forklarer:

– Det er som regel faren, ofte i 40-årene, som setter seg bak rattet når familien for eksempel skal på hytten slik som nå i påsken. Han har det ofte travelt, og kan irritere over at trafikken går for sakte. Da øker farten og forbikjøringene blir hyppigere. Det er ikke bra, sier Oksnes.

Oppfordring: – Kjør som deres koner, menn

Oksnes sier at menn med fordel kan se sine til koner når de kjører til hytten i påsken med familien.

– Sagt med litt humor: Kjør slik som konene deres gjør. Da går det som regel bra. Og hvis dere irriterer dere over at trafikken går for sakte, så er det kanskje en grunn til det, avslutter Oksnes.