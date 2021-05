– Det kommer alltid mange tanker når du er her på Espeland

– Nå er jeg på stedet hvor jeg gikk rundt i fillene, sier den siste gjenlevende fangen i Espeland fangeleir, Arvid Abrahamsen.

Motstandsmennene August Rathke (til v.) og Arvid Abrahamsen (til h.) var til stede under kransenedleggelsen 8. mai. Abrahamsen er den siste, kjente gjenlevende fra Espeland fangeleir. Foto: Eirik Brekke

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Dagens generasjon kan ikke tenke seg den verden som var da folk var innsatt i leiren her. Hvilken total kontroll som nazistene hadde over hele landet.

Det sier August Rathke, som var aktiv i motstandsorganisasjonen Milorg under krigen.

Under krigen satt hans far, mor, søster og kjæreste fengslet i Espeland fangeleir, etter at de ble arrestert av det tyske sikkerhetspolitiet i november 1944.

Alle bortsett fra kjæresten ble sendt videre til den største fangeleiren i Norge, Grini, i 1945. Der satt de fengslet helt til krigen tok slutt den 8. mai.

– Det kommer alltid mange tanker når du er her på Espeland, selv om det nå er over 75 år siden, sier Rathke.

Les også Kongen deltar ikke på markering av 8. mai

Minnes de innsatte hvert år

Lørdag var det den tradisjonelle kransnedleggingen på Espeland i forbindelse med frigjøringsdagen.

Fangeleiren på Espeland ble i realiteten først frigjort den 9. mai. Da hadde fangevokterne flyktet natten før.

Hvert går man i flaggtog fra Espeland stasjon til Espeland fangeleir. Over 600 fanger ble fraktet videre fra Espeland til Grini, og mange av de innsatte endte senere opp i konsentrasjonsleirer. Foto: Eirik Brekke

Arvid Abrahamsen sier at han blir rørt av å være til stede på kransenedleggelsen. – Nå er jeg på stedet hvor jeg gikk rundt i filler, sier han. Foto: Eirik Brekke

– Mange av dem som satt her oppe var dødsdømt og ventet på å bli avrettet. De satt fremdeles innesperret og var livredde, sier Ole Johan Hauge, styreleder i stiftelsen Espeland fangeleir og Gestapohuset i Veiten.

Siste gjenlevende

Den siste kjente innsatte i Espeland fangeleir er 96 år gamle Arvid Abrahamsen.

Han ble torturert av Gestapo på Gestapohuset under krigen, og satt også fanget på Espeland i flere måneder under krigen.

På lørdag satt han også på hedersplass og fulgte kransnedleggelsen.

– Jeg blir så rørt. Nå er jeg på stedet hvor jeg gikk rundt i filler, sier han.

Flere tok turen til Espeland for å markere frigjøringsdagen. Foto: Eirik Brekke

Totalt 627 fanger ble sendt videre fra Espeland, da først til Grini, men ofte videre til konsentrasjonsleirene på kontinentet.

Rathke sier at man fremdeles ser røttene av nasjonalsosialismen rundt omkring i verden.

– Det er rettssystemer som kan sammenliknes med systemene vi så under krigen, sier motstandsmannen.

Les også Kjære veteraner, Vestland trenger dere!

– Aldri vært så viktig å markere

I år var det fylkesvaraordfører Natalia Golis som la ned en krans ved minnesmerket for dem som kjempet for landet under krigen.

– Aldri før har det vært et større behov for å forstå det som skjedde. Noe av det viktigste vi må gjøre fremover, er å snakke om det, sa Golis.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis la ned året krans til minne for nordmennene som kjempet for landet under krigen. – En dag som 8. mai har aldri vært så viktig å markere som i 2021, sa Golis. Foto: Eirik Brekke

– I Tyskland, Sverige og i Europa blir det meldt om en voksende ytre høyrefløy. Våre ungdommer blir utsatt for de samme høyreekstreme kreftene ned i ungdomsalder, la hun til.

– En dag som 8. mai har aldri vært så viktig å markere som i 2021, avsluttet hun.

– Hedrer mot, vilje og styrke

Varaordfører Rune Bakervik i Bergen kommune sa at beundringen for dem som opplevde andre verdenskrig blir stadig større.

– Her på Espeland minnes vi de som tok ansvar på vegne av fellesskapet. De som satt i fangenskap, bygde landet, og de som fikk kjenne krigens grusomheter på kroppen. Vi hedrer deres mot, vilje og styrke, sa Bakervik.

Han trakk frem at det blir stadig viktigere å videreformidle historien om Espeland.

– Av dem som opplevde fangeleiren er det ikke mange igjen, sa han.