Både SV og Rødt gjorde gode valg. Men drømmen om regjeringsskifte glapp.

Det var fult trøkk i baren i Skostredet der SV holdt sin valgvake. Forsamlingen telte ned til prognosetallene klokken ni mandag kveld.

– Ved forrige valg satt vi å bet negler fordi vi var nervøse for ikke å nå sperregrensen. Nå biter vi negler fordi vi kan gjøre et godt valg. Skulle ønske jeg kunne røyke nå, sa SV-veteran Oddny Miljeteig.

Men da tallene viste fortsatt borgerlig flertall, ble det helt stille.

Skuffelse

Partiets mål var først og fremst et regjeringsskifte, dernest at SV skulle gjøre et godt valg.

Gina Barstad, SVs annenkandidat, var ikke fornøyd med tallene som viste fortsatt borgerlig flertall.

- Vi gikk jo til valg for å få en ny regjering, sier hun.

Derimot ble valgresultatet for SV en opptur.

De havnet til slutt på seks prosent og 11 mandater. Den betydelig fremgang fra forrige stortingsvalg.

– Vi har lyktes i å få frem de to viktige sakene våre om økende ulikhet i makt og rikdom, og handlingslammelsen i møte med klimaendingene, sier Barstad, som likevel ikke legger skjul på at hun er skuffet.

– Mandatfordelingen er ikke i vår favør, sa hun mandag kveld.

Rødt inne

I Rødts valgvake på Victoria i Kong Oscars gate, var det så hett at brannalarmen gikk av.

– Vi er kjempefornøyde, og har gjort vår beste valg noensinne, sier Jeanette Syversen, førstekandidat for Rødt i Hordaland.

Ølglassene ble fort tomme, plassene var vanskelige å finne, og optimismen var på plass, i hvert fall ifølge Syversen selv.

– Det er et brakvalg, og vi er veldig glad for at Bjørnar Moxnes er inne. Jeg tror folk ser at vi er kompromissløse når det kommer til kamp mot midlertidige ansettelser, samt angrepene mot Sylvi Listhaugs retorikk, sier hun.

Inne på Victoria dukket Siv Jensen opp på skjermen, og en person ba om at musikken ble tatt på igjen. Selv om Rødt mandag kveld fikk musikk i sine ører, må de etter prognosene å dømme finne seg i at både Jensen og Listhaug blir å finne i regjeringskontorene også etter valget.

– Frp har også gjort et av sine beste valg, men tror at Høyre får en strek i regningen på sikt når de samarbeider med Frp, sier Syversen.