Det går mot lysere tider, for i går snudde solen, faktisk på fødselsdagen til min mor, 21. desember.

For henne snudde riktignok solen for flere år siden. Nå bor hun på eldresenter for demente og fylte 87 år.

Jeg var oppom med blomst, hilste på og gratulerte. Jeg snakket, og hun gjentok deler av det jeg sa. Vi så i gamle fotoalbum, hørte på radio, kom innom onkel Einar og Einar Gerhardsen, samt 2. verdenskrig.

En samtale er vanskelig å føre, og jeg har faste tema når det stanser opp. Og det gjør det hver gang. Responsen fra hennes side har gradvis blitt mindre de siste årene.

Hun er i trygge hender. Tidligere denne måneden arrangerte eldresenteret julebord for beboerne og deres familier. En akkurat passe lang samling med god mat og fin underholdning. Jeg var i godt humør da jeg gikk derfra.

Man kan jo si at det er trist at sånt skjer med et menneske som har vært frisk hele sitt liv og alltid satt andre over seg selv. Eller man kan si at hun fikk mer enn 80 gode år. Jeg tror ikke hun lider noen nød, selv om hun neppe husker noe.

– Det som skjer, det skjer, sa hun alltid før hun ble syk.

Vi begynte å merke det for flere år siden, hun ble surrete, glemte avtaler og jobbet nok hardt for å holde kontroll. Da vi ryddet i tingene hennes, fant vi en bok med en rekke datoer. 4. mai var notert ned, det er bursdagen min. Videre var fødselsdatoene til alle de andre i familien nedskrevet.

Og så sto det «21. desember: Gerdas bursdag». Sånn kan det gå når solen snur.