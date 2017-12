Men det ser mørkt ut med tanke på hvit jul.

2017 har vært en våt affære. Hittil i år er det registrert hele 270 nedbørsdøgn på Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Florida.

Den foreløpige rekorden er fra 2015 da det ble registrert 284 nedbørsdøgn. Andreplassen er fra 1989 med 275 regndager.

Bergen ser med andre ord ut til å nærme seg nok en nedbørsrekord.

Garanterer andreplass

– Det er fortsatt to uker igjen, men jeg tror det blir close race. Det ser også ut til at vi vil ligge langt over normalen når det gjelder nedbørsmengde, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

Så langt i år har det falt 2815,2 millimeter nedbør på Florida. Årsrekorden her er fra 2015 med 3102 millimeter.

Meteorologen forklarer at et nedbørsdøgn gjelder fra klokken 07 om morgenen til klokken 07 neste dag. I realiteten betyr det at det nesten kan gå 48 timer uten nedbør, hvor man likevel kan få registrert to nedbørsdøgn.

– I den langtidsperioden vi kan se nå er det åtte eller ni dager med nedbør frem til julaften. Det kan være det kommer et høytrykk i romjulen, men jeg kan nesten garantere at vi i hvert fall tar andreplassen, sier Fagerlid.

– Ser mørkt ut for hvit jul

Meteorologen må likevel skuffe dem som håper at den kommende nedbøren vil være hvit. De neste dagene vil det riktignok bli kaldt og tørt vær, men natt til søndag kommer regnet og mildværet.

– Neste uke blir det hovedsaklig regn og temperaturer opp mot ti plussgrader. Man må nok over 500 høydemeter for at nedbøren skal komme som snø, forteller Fagerlid.

Værprognosene går foreløpig frem til 22. desember, men meteorologen er ikke særlig håpefull med tanke på hvit jul.

– Det kan riktignok være at vi får et væromslag på lillejulaften eller julaften, men det ser mørkt ut med tanke på hvit jul i lavlandet, konstaterer Fagerlid.