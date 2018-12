HØYTIDELIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø tok seg av den offisielle delen under åpningen av det nye datasenteret. FOTO: Eirik Brekke

Nye verktøy for datahåndtering kan bedre pasientbehandling og diagnostisering

Forsknings- og høyere utdanningsministeren åpnet et nytt datasenter i Bergen. Her skal forskere utvikle algoritmer og nye metoder for håndtering av store mengder data.