– Jeg synes det er helt horribelt og hinsides, sier politioverbetjent Frode Thraning i UP som stanset sjåføren på Vossestrandvegen.

I skoletiden hadde Utrykningspolitiet mandag en fartskontroll på E16 utenfor Vossestrand barne- og ungdomsskule på Sundve. Klokken 13 kom en bil kjørende i 99 km/t i 50-sonen.

– Ingen god unnskyldning

Den mannlige bilføreren i 30-årene fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

– Han var klar over at han kjørte for fort, og hadde ingen god unnskyldning, slår politioverbetjent Frode Thraning i UP fast.

Han forteller at mannen må belage seg på å være uten sertifikat i 12 til 15 måneder. Han blir også politianmeldt og vil få en bot.

– Det er i skoletiden vi prioriterer å ha kontroller, da er det masse elever og busser her, sier Thraning.

I tillegg til førerkortbeslaget, fikk også syv andre sjåfører forenklede forelegg for å ha kjørt for fort forbi skolen som tidligere het Sundve barne- og ungdomsskule.

– Får frysninger

Rektor Kari Dymbe Dregelid sier at hun får helt frysninger av å høre at en sjåfør har kjørt så fort forbi skolen.

Hun forteller at hun er bekymret og redd hver eneste dag for de 164 elevene som går på den kombinerte barne- og ungdomsskolen på Vossestrandvegen. Barna er i alderen 6 til 16 år.

– Mye stygg kjøring

– Vi opplever veldig mye stygg kjøring og høy fart, det er ikke noe kjekt. Busstoppet til skolen ligger helt inne på E16, sier Dregelid.

De har bedt om å få en fotoboks ved skolen, og rektor forteller at ordføreren er i dialog med Vegvesenet om dette.

– Veldig mange blir tatt i fartskontroller forbi her. Det er elever som krysser hovedveien hver dag. Det skal ikke være mulig å kjøre så fort forbi en skole, sier Dregelid.