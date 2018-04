Bård Vegar Solhjell ber resten av landets kommuner om å se til Bergen og innføre forbud mot gassballonger. Både Oslo og Tromsø vurderer nå det samme.

I Bergen har 17. mai-komiteen nedlagt forbud mot salg av gassballonger i byrommene i ,sentrum på nasjonaldagen. I etterkant har en rekke skoler fulgt opp og innført det sammen.

Nå oppfordrer generalsekretæren i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, flere om å gjøre det samme.

– Min utfordring til hver eneste 17. maikomité og kommune rundt omkring i Norge er: velg vekk heliumballongene i år.

Flere følger etter

Det viser seg at flere kommuner nå gjør det samme som Bergen. Fredrikstad har allerede nedlagt forbud. Nå vurderer både Oslo og Tromsø det samme. Skien, Porsgrunn og Drammen forbød ballongene allerede i fjor.

Den tidligere nestlederen og stortingspolitikeren til SV er ikke i tvil om hvor viktig et slikt forbud er.

– Det ser ut som det er i ferd med å spre seg og det er bra. Det er mye plast og mange av disse ballongene havner i naturen til slutt. Mange ender opp i avløpssystem og elver. Flere og flere blir klare over hvor gigantisk miljøproblem plasten er, sier han.

I Bergen har et samlet byråd lagt frem forslag for bystyret om å gjøre et forbud mot gassballonger permanent.

Debatten blusset opp her lokalt etter at det i fjor ble funnet en rekke med ballongklaser i fjordene etter at 17. mai-festen var over. Ting tyder på at ballongene som ikke ble solgt unna på nasjonaldagen bare ble sluppet løs i etterkant.

For lite helium i verden

WWF-direktøren understreker også at helium er en knapphetsressurs som ikke bør sløses bort på ballonger. Det samme sa avdelingsdirektør på Haukeland universitetssykehus Aslak Bjarne Aslaksen til BT i fjor. På sykehuset brukes helium til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner.

– Helium bør brukes til å undersøke barn med kreft. Uten helium må vi gå over til maskiner med svakere magneter og dermed dårligere bildekvalitet, sa Aslaksen.

Solhjell har ikke stor sympati for ballongselgere som allerede har kjøpt inn varene til årets nasjonaldag.

– Det er lett å forstå at dette er kjipt for dem. Men det er ikke et sterkt nok argument for å fortsette med plastforurensingen. De må finne seg andre produkter å selge som ikke forsøpler naturen på samme måten.