Mette Bøthun har gitt opp. Endå så lyst ho har til å sykla over Sotrabrua, vågar ho det ikkje. – Mange har det som meg, seier ho.

Det er tysdag, midt på dagen. Mellom morgonrushet og ettermiddagsrushet. Straumen av bilar over Sotrabrua er likevel jamn. Mette Bøthun har vore framme der sykkelvegen sluttar. Bilane susar forbi henne. Berre ein halvmeter skil mellom henne og bilane. Ho grøssar.

– Lufttrykket frå bussar, trailerar og lastebilar er slik at det nesten blæs deg over ende, rapporterer Bøthun.

Ein bøyg

Ironien er slåande. Innover mot Straume og Bildøy og forbi ligg fortau og sykkelvegar freistande og fine. Øykommunane skryt med rette over eit godt utbygd nett av sykkelvegar. Men ved brua som skil øyane frå fastlandet, er det bom stopp. Korkje syklistar eller gåande vart tenkt på då den gamle brua vart teken i bruk i 1972. Omsorga for dei mjuke trafikantane synest å vera av nyare dato, og i dag framstår Sotrabrua som ein bøyg for dei syklande.

– Eg kjenner meg innestengd. Det er som å bu i ei flaske, seier Bøthun.

Ho jobbar på bergenssida av Sotrabrua og er svært motivert for å sykla. Det er bra for helsa, det er godt for miljøet og Mette Bøthun har dessutan tenkt at det kunne vera eit bidrag til mindre kork og køar dersom ho hadde høve til å bruka sykkel i staden for bil.

Fint om natta

Stundom gjer ho det. Når ho jobbar kveldsskift, frå seks til over midnatt, er trafikken over brua slik at ho slepp å sykla med hjartet i halsen. Om natta, på heimveg, kan ho oppleva å ha 1236 meter med bru nesten for seg sjølv.

– Då er det berre herleg, men det er klart, eg kan ikkje venta å ha det slik, seier 60-åringen.

Ho veit om folk som syklar. Som ikkje let seg stressa av ein lastebil som ligg og trykkjer bak. Som lever greitt med at ein buss pressar seg forbi. Men dei er ikkje mange. Mette Bøthun kjenner fleire berre i hennar aller nærmaste nabolag, som ikkje vågar å sykla, men heller set seg i bilen.

– Det er fem og ein halv kilometer frå gatedøra mi til arbeidsplassen. Heilt perfekt sykkelavstand, men eg vågar det altså ikkje. Det er nesten så eg synest synd på meg sjølv, seier Bøthun.

Bytta til elsykkel

For ei stund sidan bytta ho ut landevegssykkelen med ein elsykkel. I håp om at dei ekstra kreftene skulle gi henne mot nok til å leggja seg ut i vegbana og krevja sin rettmessige plass i trafikken. Men, nei. Ho prøvde, men kom til at det framleis var for risikabelt. Ubehaget ved å vera den som hindrar trafikken i å flyta, eller endå verre, sjå nokon trengja seg forbi i sinne, var for sterkt.

Mette Bøthun trur at det kanskje er fånyttes å be om, men ho skulle ønskja at det let seg gjera å laga ein konstruksjon på utsida av sjølve brua, der syklistane kunne ferdast, på trygg avstand frå den øvrige trafikken. Men ho er redd for at ho, og alle andre som kunne tenkjast å bruka sykkel til jobb på bysida, må venta til det nye Sotrasambandet står ferdig.

Velstand med ny bru

For då skal det bli velstand, med sykkelfelt i begge retningar, og gangfelt. Like frå Bildøy til Storavatnet i Loddefjord. Det opplyser Espen Hammersland, som er prosjektleiar for det nye Sotrasambandet. Men Bøthun må smørja seg med tolmod. Ikkje før i første halvdelen av 2025, i beste fall, er det håp om at den nye brua skal stå klar til bruk. Då vil Bøthun ha nådd pensjonsalder.

Arbeidet med den nye brua er på sett og vis i gang. Før sommaren starta jobben med å leggja om høgspentleidningane som kryssar sundet nett der den nye brua skal koma. Leidningane vil etter kvart gå under den gamle Sotrabrua og vidare i tunnel til høvesvis Drotningsvik og Litlesotra.

Kor tid arbeidet på sjølve brua kan ta til, er førebels uvisst. Espen Hammersland håpar prosjektet, som har ei total kostnadsramme på rundt ti milliardar kroner, kan bli lyst ut før nyttår.

Den gamle brua kjem til å bli liggjande som ho ligg. Bøthun kan ikkje rekna med utbetringar, ifølgje Gunnar Djuve. Han er den i Statens vegvesen som har det overordna ansvaret for brua.

– Det er ekstremt vanskeleg, ja, nesten umogeleg å utvida brua med sykkel/gangfelt på utsida. Kostnaden vil eg ikkje ein gong spekulera på, seier Djuve.