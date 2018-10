En student fra Universitetet i Bergen mistet livet i en bilulykke i Sør-Afrika natt til mandag.

Tre norske studenter fra matematisk-naturvitenskapelig fakultet i Bergen var involvert i ulykken.

De to andre er ikke kritisk skadet, men skal ha blitt innlagt på sykehus etter ulykken.

– Fryktelig trist

De tre studentene var i Cape Town i forbindelse med studier, og skulle tilbringe dette semesteret i Sør-Afrika.

– Dette er fryktelig trist. Våre tanker går til studentens nærmeste familie og venner, sier dekan Helge Dahle ved UiB til BT.

Han mottok melding om ulykken rundt klokken 14 mandag.

Dahle kjenner ikke til hvordan ulykken har skjedd.

Den nærmeste familien er varslet om ulykken.

Samler studentene

En stor del av studentene ved UiB drar på utveksling utenlands i løpet av studieløpet.

Det vil tirsdag bli holdt et informasjonsmøte ved universitetet for studenter ved samme studieprogram.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen forteller at alle de tre studentene som var involvert i bilulykken var utvekslingsstudenter ved The Cape Academy of Maths, Science & Technology i Cape Town.

– Har vært på sykehuset

– Vi fikk beskjed om ulykken ganske umiddelbart etterpå. Vår stedlige representant har vært på sykehuset og fulgt opp de andre to studentene som ble skadet i ulykken, sier Olsen.

Han legger til at Universitetet i Bergen også har utvekslingsstudenter ved to andre institusjoner i Cape Town.

– Med stor sorg

– Det er med stor sorg vi har tatt imot budskapet om at en student hos oss er omkommet. Vi tenker på dem som er skadet og de etterlatte, og vi vil gjøre vårt beste for å følge opp så godt som vi kan, utdyper rektor.

En representant for ledelsen ved Universitetet i Bergen dro tirsdag til Cape Town for å bistå de skadede.

– Alt er så kaotisk

Jørgen Clemmensen-Fløholm, som er landsleder for Ansa i Sør-Afrika, fikk vite om ulykken under en lunsj med ambassaden mandag.

– Den må ha skjedd like før møtet vårt med ambassaden. Jeg vet ikke om de tre studentene er blant våre medlemmer, alt er så kaotisk, sier Clemmensen-Fløholm.

– Lite studentmiljø

Han forteller at han har sendt en mail til ambassaden for å få flere opplysninger.

– Det er et lite studentmiljø i Cape Town og dette er fryktelig trist, sier Ansa-lederen.

Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er bekreftet omkommet etter en bilulykke i Sør-Afrika.

– Utenrikstjenesten yter konsulær bistand. Ut over dette kan vi ikke kommentere enkeltdetaljer i en pågående konsulærsak, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen ved Utenriksdepartementet.