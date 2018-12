Skal det bygges bobbane ned Ulriken? En kjempeparaply på Torgallmenningen? Eller hva med å gjøre Festplassen til et festlig sted å være?

Dette er et lite knippe av de mange forslagene Bergens Tidende har mottatt i høst til serien «Et litt bedre Bergen». Nå skal den beste ideen kåres.

Torsdag vil de kreative hodene bak ideene få presentere og selge inn sine forslag til en jury bestående av byrådsleder Harald Schjelderup, leder av Bergens Næringsråd Marit Warncke og artisten Axel Vindenes fra bandet Kakkmaddafakka.

Kåringen finner sted i Media City Bergen (Lars Hilles gate 30) torsdag 6. desember kl. 18-19.30 - og alle lesere av Bergens Tidende er invitert. Kanskje vinner din favoritt?

– Kjempegøy om vi får gjennomført noen av forslagene

Jurymedlem og byrådsleder Harald Schjelderup gleder seg veldig til den store finalen.

– Jeg er imponert, men ikke overrasket, over engasjementet og kreativiteten til byens borgere. Bergenserne er veldig opptatt av byen sin. Selv det å flytte et bekkalokk kan vekke stort engasjement og føre til debatt, sier Schjelderup.

Han er derfor trygg på at bergensernes kreativitet vil fortsette å blomstre, og han ser fram til å se noen av ideene bli satt ut i live.

– Det hadde vært kjempegøy å fått gjennomført noen av forslagene, og kommunen skal være en pådriver for dette. Men det er ikke alt kommunen skal legge seg opp i, og her er det flere forslag jeg håper andre vil ta tak i og jobbe for å få gjennnomført, sier byrådslederen.

Privat

– Det er jo sol innimellom og

Bergen er regnbyen. Hvordan dette kan brukes positivt har vært tema for mange av forslagene som er kommet inn.

Kristian G. Einarsen (14) sin idé om en stor regnmåler midt i byen føyer seg inn i denne rekken av våte forslag.

– Ideen kom når jeg var nede i byen. Bergen reklamerer for å være regnbyen, men så er det ingenting som viser det. Med en regnmåler kan turistene også se hvor mye det faktisk regner. For det er jo sol innimellom og, sier Einarsen.

Han har fått gode tilbakemeldinger på forslaget, og er nå spent på hva juryen vil si.

– Det er lov å håpe på seier, sier han.

Men det er mange gode forslag i potten. Selv trekker han fram forslaget om en bobbane ned fra Ulriken.

– Det er en veldig god idé. Det hadde vært kjekt for mange, sier Einarsen.

BTs arkiv

Velkommen!

Møt opp i Media City Bergen kl. 18 torsdag kveld for å heie fram din favoritt.

Liv Skotheim og Jon Tufto fra Bergens Tidendes debattredaksjon vil lede det som blir en grådig spennende, morsom og innovativ kveld.

Arrangementet er åpent for alle - gratis inngang. Velkommen!

Les mer om arrangementet på BTs Facebook-side.