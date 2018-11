For femte år på rad arrangerte Patricia Viviana Flataker Fakkeltog til Løvstakken søndag kveld.

For fem år siden ble turen arrangert første gang, og i år var det nærmere 700 deltakere.

Overskuddet fra arrangementet går til Kreftforeningen, og ifølge arrangør og primus motor Patricia Viviana Flataker, blir det et sted mellom ti og femten tusen kroner.

– Alle deltakerne får startnummer, T-skjorte og medalje, men det er mest for samholdet. Vi går sammen, sier Flataker.

På toppen tennes faklene, og så ender turen i Løvstakkveien med julemusikk og gløgg.

Tom Robert Wold

– Dette skal være et lavterskeltilbud for mannen i gaten. Det er veldig god stemning. Og så synes jeg det fjellet fortjener mer oppmerksomhet enn det får!

Tidligere har arrangementet blitt avholdt i samarbeid med et idrettslag, men i år ble det arrangert av Flataker alene, sammen med DNT ung. Til daglig jobber hun som lærer, og det var som lærerstudent hun fikk ideen til turen.

Tom Robert Wold

– For å være ærlig, så var jeg lei av å lese til eksamen, jeg ville ha et løp. Jeg snakket med masse folk og fikk med meg et idrettslag, forteller hun.

Løpet hun først arrangerte var Løvstakken opp, som arrangeres på våren. Når vinteren kom var det så lenge til neste løp, at hun ville ha en tur da også. Nå er det bare fakkeltoget Flataker arrangerer.

– Det er veldig kjekt. Og i år var vi jo veldig heldig med været. Jeg er superfornøyd, sier hun.