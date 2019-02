– Jeg tror de er livredd for at det som skjedde i Polen skal skje her, sier Glenn Ellingsen i Bergen Escape.

«Escape room» er et spillkonsept hvor blir man innelåst i et rom, og deretter må finne hint og løse gåter i rommet for å komme seg ut. Totalt er det fem aktører som driver med dette i Bergen. Nå står fremtiden deres på spill.

For etter et omfattende tilsyn med byens «escape rooms», har kommunen sendt ut varsel om at alle må stenges. Årsaken er at ingen av rommene er godkjent for dagens bruk.

Vurderingene i Bergen ble utført etter at fem tenåringer omkom i en brann i et polsk «escape room» 4. januar i år. Jentene som omkom, var innelåst da det skjedde.

Tre dager etter ulykken i Polen kontaktet brannvesenet i Bergen plan- og bygningsetaten. Brannvesenet ba etaten undersøke det som finnes av liknende konsepter i Bergen.

– Vi gjorde en undersøkelse i våre arkiv og kunne ikke finne at noen av de kjente «escape room»-konseptene i Bergen var omsøkt etter plan- og bygningsloven. Vi besluttet av denne grunn å opprette mulige ulovlighetssaker på de aktuelle eiendommene, opplyser Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten.

Uenig i kommunens vurdering

Helt konkret vurderer kommunen at «escape room» er i risikogruppe fem, sammen med blant annet kinoer og museer. At deltakerne i utgangspunktet ikke er kjent med rømningsforholdene, og trenger hjelp for å komme seg i sikkerhet ved brann, er den avgjørende faktoren.

Ellingsen er uenig.

– Inngangsdører til rommene vi har kan ikke låses, og vi informerer alltid deltakerne om at de står fritt til å forlate rommet dersom de ønsker det. Vi informerer også deltakerne hva de skal gjøre dersom en nødssituasjon skulle oppstå, sier Ellingsen.

Andre vanlige tiltak ved norske «escape room» er å ha en «game master», som til enhver tid følger med deltakerne gjennom kameraer. Deltakerne får også utdelt walkietalkie eller mobil, så de kan prate med «game master».

Silje Katrine Robinson

Legger ned

Tross Ellingsens motstand mot kommunens vurdering, ser han ingen annen mulighet enn å stanse driften av Bergen Escape i april.

– Vi tror ikke vi vil få godkjent dersom vi søker om bruksendring, på grunn av byggets natur. Så 12. april legger vi rett og slett ned.

– Hvorfor søkte dere ikke om bruksendring da dere startet?

– Helt ærlig så tenkte vi ikke tanken. Vi tenkte ikke at vår drift skulle endre kravene til sikkerhet som allerede stilles til bygget. Det tar vi på vår kappe. Men denne vurderingen er likevel en overdrivelse.

Vil trolig kunne fortsette

Bergens første «escape room» ble startet på Bryggen for fire år siden. Nå er det totalt fem aktører som driver med dette i Bergen.

Gaute Midtun, daglig leder i Escape Bryggen, tror ikke dette vil ta knekken på bedriften, selv om det vil få alvorlige økonomiske konsekvenser.

– Søknadsprosessen er utrolig dyr, og dersom vi ikke får godkjent søknaden før 12. april, må vi jo holde stengt inntil vi får det. Det taper vi en del penger på.

Midtun uttaler seg på vegne av Escape Hunt Bergen, Escape The Room og Bergen Escaperoom, som han sier Escape Brygge har et tett samarbeid med. Han opplyser at disse tre aktørene også satser på å kunne fortsette driften på lengre sikt.

– Vi syns alle at dette er veldig krevende, og det blir ikke lett å komme seg gjennom denne prosessen, men per nå er jeg ikke kjent med at noen av oss planlegger å legge ned.