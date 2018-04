Russen i Hordaland er døpt. Ventetiden er over, årets russetid er i gang.

«Neste stopp, Sletten»

Dørene på Bybanen glir opp og ut vrimler det en skokk med rød- og blåkledde 18–19-åringer. Øl- og brusflasker settes på høykant og de siste dråpene drikkes opp. Skoene er fremdeles hvite, dressene rene og stemningen spent.

Det er dette de har ventet på.

Tiden de har snakket om i årevis, skal starte i kveld. Timevis med dugnad er unnagjort, dopapir er solgt, penger er spart, russekort printet og ikke minst: 13 års skolegang er snart et tilbakelagt kapittel.

Skyhøye forventninger

Forventningene er skyhøye. De ville historiene fra eldre søsken og venner skal overgås. De skal flørtes, drikkes og festes. Bånd på tvers av skolene skal knyttes og alle er enige om at «99-kullet er det feteste kullet».

Bård Bøe

– Hei! Har dere russekort?

To småjenter på sparkesykkel har plassert seg strategisk utenfor Bergenshallen.

Fikk samlet seg

For i år har russen fått et felles oppholdssted. For første gang har russen, kommunen, politiet og brannvesenet samarbeidet om å få dem samlet – i trygge rammer.

Bård Bøe

Ungdommene sluses inn i det inngjerdede området fremfor hallen – hvor årets russedåper skal holdes.

– Jeg forventer kun at russen skal ha en gøy russetid, og selvsagt oppføre oss mens vi har det. Det jeg er mest glad for er at vi fikk et sted vi kunne være sammen. Det er viktig, både for stemningen, men også for sikkerheten.

Det sier Sebastian Hauan Stenberg (18), russepresident for nærmere 3000 russ i Hordaland. Torsdag kveld var rundt halvparten samlet i Bergen, på Sletten.

Bård Bøe

Bård Bøe

Dåpen

– «Sugekopp»! Du har ti sekunder på deg!

Det spraker i megafonen. På ti sekunder skal drikken i glasset være borte, resten brukes til vievann. I et organisert kaos roper «prestene» opp en og en gruppe til dåp. Russeluer på russenavn deles ut.

– Haha! Navnet «Sugekopp» kommer av at jeg og kjæresten kanskje var vel klissete i 1. klasse. Det er egentlig litt kleint. Vi klinte mye, over alt. Vi er sammen enda da, og jeg tipper vi blir sammen lenge, sier Edith Marie Shangalave Skar.

Bård Bøe

Klining i krokene

Med ett flerres mørket opp av et voldsomt blitslys. Musikken dunker ut av det store høyttaleranlegget og lysene danser over rommet og den tomme tribunen. Det klines i krokene, mens hundrevis av russ hopper i takt med musikken på dansegulvet.

En enslig russelue forsvinner mellom de dansende føttene. På fremste rad står de ivrigste å filmer. Refrengene ropes, en ny russelue kastes i været.

Bård Bøe

Fana-guttene

– Jeg gleder meg aller mest til å bare kødde med gutta. Og rulle med bussen så klart! Vi er Fana-guttene.

Det sier Wasim Asi, ikledd blå heldress med «Gucci»- og «Supreme»-klistremerker.

– Vi har gledet oss til dette i årevis. Det kommer garantert til å bli god stemning, sier kompisen Asmir Husejnovic som går på Bergen katedralskole.

Bård Bøe

Bård Bøe

Politiet: – Helt ideelt

Politioverbetjent Christian Mayer bøyer hode skrått ned til sambandsmikrofonen som er festet på skulderen.

– Eirik, posisjon.

Svaret spraker fra andre enden.

– Du kan slippe de inn. De er del av arrangementet.

Bård Bøe

Fra Bergenshallens andre etasje har innsatslederen utsikt over både parkeringsplassen og innsiden av hallen. Falkeblikket glir over mengden av unge mennesker.

Oppfører seg

– Det er ingen tvil om at dette er et helt ideelt sted å ha en slik feiring, sier Mayer.

– Politiet er ikke her for å kjefte eller legge lokk på feiringen. Men vi skal passe på at alt foregår skikkelig. At det er trygt. At de som havner utpå får hjelp. Dette er uerfarne ungdommer, og da kan ting gå galt, sier han.

Bård Bøe

Torsdag kveld hadde politiet tolv politibetjenter på stedet i tillegg til patruljerende patruljer. Klokken 23 ble musikken skrudd av, ved midnatt skulle hallen være tømt.

– Å få de samlet på ett sted er bra, slik at de ikke ligger rundt om i grøfter og forlatte skogområder. Det er også et stort pluss at området er avstengt, så slipper vi at utenforstående, kanskje mindreårige, komme å blande seg, sier politioverbetjenten.

– Det mest utfordrende blir å sluse alle trygt hjem, og trygt forbi Bybanen. Men til nå har alt gått knirkefritt.