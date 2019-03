I kveld hedret bergensjournalistene seg selv. BT stakk av med fire av ni priser.

Like før klokken 22.30 fredag kveld entret BT-journalist Bjørn Asle Nord scenen på Radisson Blu Hotel, hvor han mottok Gullparaplyen for saken «Fem fot under».

Gullparaplyen er bergensjournalistenes årlige fest og prisutdeling, og skal ifølge statuttene fremme god journalistikk – i både små og store redaksjoner.

Prisen ble delt ut for første gang i 2003.

Lest i 156 land

«Fem fot under» handler om tyske Adina, som ble reddet ut av et snøskred ved Haugastøl, etter å ha vært begravd i fire timer.

Hvis man leser saken på mobil, må man gjennom 16 meter med tekst, bilder og animasjoner – laget av Eirik Brekke (foto), Steffen Øie, Anders G. Eriksen, Philipp Bock, Tove B. Knutsen og Lasse Lambrechts – sammen med Bjørn Asle Nord.

Saken ble først oversatt til engelsk, og deretter til tysk. Den er lest i 156 land.

I juryens begrunnelse står det at:

«Det er nesten umulig å få noen til å skjønne hvor dramatisk det er å bli tatt av snøskred. Å tro at du skal dø. Å tro at noen du er glad i skal dø. Nesten umulig. Men etter å ha lest denne historien, kan du nesten forstå det».

RUNE SÆVIG

Flere priser til BT

Nord fikk også diplom i kategorien «årets enkeltsak», sammen med kollega Atle Andersson, for «Tryggheten som forsvant i skredet». Saken handler om Robert Lillejord fra Osterøy, som mistet samboeren i et jordras.

«Dette er en rå, usminket versjon av sorg og håpløshet, og også av samhold, styrke og åpenhet» I fortellingen ligger det samtidig et stykke undersøkende journalistikk om farene ved å bo her på Vestlandet», skriver juryen.

RUNE SÆVIG

I tillegg fikk BT-journalistene Ingrid Fredriksen, Torunn Aarøy og Anders G. Eriksen diplom i kategorien «årets prosjekt», for artikkelserien «Fengselets fengsel – de glemte menneskene».

Serien tar for seg psykisk syke fanger i norske fengsler, som blir isolert på glattcelle. På grunn av BTs saker vil et flertall av justiskomiteen på Stortinget ha en full kartlegging av all bruk av glattceller og beltesenger i norske fengsler.

Saken er også kritisert av FNs menneskerettighetskomité, som ber Norge endre loven.

RUNE SÆVIG

Delte ut ni priser

Til slutt i utdelingen ble prisen for årets «unge talent delt ut». Her stakk kulturleder i BT, Guro Holm Bergesen, av med seieren.

« Årets unge talent har allereie blitt ein erfaren medieleiar, og får svært gode skussmål for deltakinga i leiargruppa i sin redaksjon», skriver juryen i sin begrunnelse.

Her er hele listen over prisvinnere: