Forklaringen forhindret ikke at småbarnsforeldrene fikk to saftige bøter.

Det var torsdag formiddag at politioverbetjent Trond Hatlenes fant frem kikkerten og tok oppstilling like ved lensmannskontoret i Førde for å ha en trafikkontroll.

– I kikkerten så jeg at det var noen personer i baksetet på en bil som kom kjørende, og at en av dem beveget seg mye, sier Hatlenes, som også er trafikkansvarlig hos politiet i Sogn og Fjordane.

Bak rattet satt en småbarnsfar, og i baksetet satt konen med to barn, et på hver side.

– Moren var uten belte, og en gutt på to-tre år satt usikret i et barnesete. Han var ikke fastspent, forteller politioverbetjenten.

Politiet

– Var kvalm

Foreldrene forklarte politimannen at sønnen hadde vært så kvalm at de hadde stanset bilen, og tatt ham ut av setet.

– Det er greit, men når man begynner å kjøre igjen og bilen er i bevegelse, så skal alle være sikret med bilbelte. En annen ting er at barnesetet ikke sto bakoverlent, slik det anbefales frem til ungen er tre år, understreker Hatlenes.

Familien var på vei hjem til en bygd i Sunnfjord da de ble stanset av politiet.

Ettersom moren ikke hadde brukt bilbelte, ble det gitt et gebyr på 1500 kroner.

I tillegg fikk sjåføren et forenklet forelegg på 2300 kroner og to prikker for at det ene barnet ikke var sikret.

– Det ble ingen diskusjon da jeg skrev ut bøtene, og de hadde forståelse for at de måtte betale, sier politioverbetjenten.

– Veldig uheldig

– Hva tenker du om at verken barnet eller moren hadde bilbelte på?

– Det er veldig uheldig. Man setter familien sin i fare. En voksen person uten bilbelte blir like tung som en elefant, dersom det skjer en ulykke i en hastighet på 80 kilometer i timen. Da kan man skade andre i bilen, utdyper Hatlenes.

I løpet av kontrollen ga han også tre andre sjåfører gebyrer på 1500 kroner hver for manglende beltebruk.

– Kan gå veldig galt

– Ganske mange dødsulykker i trafikken skyldes at folk er usikret i bil. I perioden fra 2005 til 2017, hadde 40 prosent av de omkomne ikke brukt bilbelte, sier politimannen.

Statens vegvesen

Denne uken er det mange trafikkontroller med fokus på bilbelte i kjøretøy i hele landet.

Gebyrer på 81.000 kroner

Da Statens vegvesen onsdag kveld kontrollerte beltebruk i busser, fikk 54 personer 1500 kroner i gebyr hver.

Samlet ble det gitt bøter på 81.000 kroner etter kontroller i 34 busser. Det ble også gitt to mangellapper fordi setebelter ikke fungerte.

De tre kontrollørene sto ved Lyngbø bussholdeplass og stoppet busser som var på vei vestover fra Bergen.

Ved Palmafossen på Voss fikk tre busspassasjerer hver sitt beltegebyr under en kontroll torsdag.

I Åsane fikk en personbilsjåfør også 1500 i gebyr for ikke å ha brukt bilbelte.