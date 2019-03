Ingen ble skadet da det brant i en flermannsbolig på Laksevåg.

Litt før klokken 12.20 fikk brannvesenet melding om røykutvikling i en flermannsbolig i Øvre Stadionvei på Laksevåg.

– Det kommer mye røyk opp av fra takkonstruksjonen på bygget, som består av flere leiligheter. Beboere har blitt bedt om å evakuere, sa Ole Jakob Hartvigsen, vaktkommandør ved 110-sentralen.

2211-tipser

Vitner på stedet fortalte til BT at det sto flammer opp fra taket i huset.

Litt før klokken 13 melder brannvesenet at de har brannen under kontroll, og at alle leiligheter i bygget er gjennomsøkt av røykdykkere.

Brannen skal ha startet på et kjøkken i første etasje og spredt seg videre oppover i huset.

– Ambulanse er på stedet, men det er ikke meldt om noen personskader, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Brannen er slukket, men etterslukking vil pågå utover dagen, skriver 110 Hordaland i en Twitter-melding ved klokken 13.15-tiden.