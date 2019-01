NY VEI: Anders Nordvik-veien starter på østsiden av Fanafjellsvegen og går ned mot Nordviksvatnet. Nå har kommunen gitt stoppordre for prosjektet, og krever at avfall blir fjernet. FOTO: Tor Høvik

Truer skogsveifirma med dagbøter

Byrådet krever stans for en skogsvei på Fanafjellet og truer med bøter. En befaring viste at asfalt ikke er fjernet, men skjult under grus.