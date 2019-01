Rettssaken ble utsatt og den drapstiltalte mannen løslatt. Nå skal Riksadvokaten ha fått en anbefaling om å henlegge saken.

En mann (49) ble i fjor tiltalt for å ha drept sin kone, Salma Khalkhal, i deres hjem i Åsane i Bergen våren 2017. Mannen ble pågrepet i forfjor sommer.

Omtrent ett år etter pågripelsen, i mai 2018, skulle rettssaken mot ham etter planen starte i Bergen tingrett. Rettssaken ble imidlertid utsatt da det kom en ny sakkyndig uttalelse. Den sådde tvil om politiets teori om kvelning.

Løslatt

Den drapstiltalte mannen ble løslatt, og tidlig i september kom en ny sakkyndigrapport. Statsadvokaten i Hordaland har ikke villet sin noe om innholdet i den og hvilke vurderinger av drapssaken den har ført til.

Nå skriver BA at statsadvokaten innstiller på å droppe drapstiltale. Innstillingen skal ha blitt sendt Riksadvokaten i oktober, ifølge avisen.

Advokat Reidar Steinsvik, som ble ny forsvarer for 49-åringen sist måned, er kjent med at saken ligger hos Riksadvokaten. Han kjenner imidlertid ikke til noen innstilling fra statsadvokaten.

– Jeg har ikke sett den. Men politiet har klausulert et påtegningsdokument på tre sider som fort kan være innstillingen, sier Steinsvik.

Nå har forsvareren bedt tingretten om innsyn i alle saksdokumenter.

– Det bør være en selvfølge at jeg har det. Jeg har en avtale med Riksadvokaten om at jeg skal komme med kommentarer til bevissituasjonen i saken. For eksempel er det flere mulige grunnlag man kan henlegge en straffesak på, hvis det går den veien.

– Hva tenker du om bevissituasjonen?

– Den tilsier at det ikke reises noen straffesak i denne saken.

Ordknapp

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland er ordknapp i sin kommentar.

– Saken er til behandling hos Riksadvokaten. Men hvorfor og hva som skjer der, vil jeg ikke si noe om. Det er fortsatt en gjeldende tiltalebeslutning i saken. Jeg vil kunne si mer når saken kommer tilbake fra Riksadvokaten.