Ildsjelen Walther Olsen er død, 93 år gammel.

Det melder BA.

Walther Olsen var kjent som en av de største ildsjelene innen Bergens-idretten. Han døde etter lang tids sykdom, ifølge BA.

I 1998 ble det bestemt at Olsen skulle få en idrettshall på Laksevåg oppkalt etter seg. Den fikk navnet «Walterhallen», og åpnet i 2002.

Walther Olsen er kjent først og fremst kjent for sin innsats for idretten. Han var blant annet en av forkjemperne for Slåtthaug kunstisbane og for lysløypen fra Munkebotn til Eidsvåg.

Walther Olsen var også aktiv i politikken for KrF.

I 2002 ble han tildelt Kongens fortjenst Kongens fortjenstmedalje i sølv. Han fikk også Bergen idrettsråds hederspris.