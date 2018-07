SATSER: Turistgavekjeden Way Nor åpnet nylig eget utsalg i Bryggen 7, hvor Una Restauranter holdt til før de gikk konkurs i fjor. FOTO: Bård Bøe

Brygger opp til handelskamp på Bryggen

I juni åpnet suvenirkjeden Way Nor en stor butikk på 700 kvadratmeter midt i Bryggens indrefilet. – Ikke noe vi roper hurra for, sier konkurrent.