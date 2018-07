Politiet har innført sommerlukking på kveldstid og i helgene.

Aaliyah ble frastjålet mobilen sin torsdag kveld, og fikk beskjed fra forsikringsselskapet om å gå til politiet. Ved politistasjonen i Bergen møtte hun stengte dører.

– Vi trodde det var åpent til klokken 23. Det er for dårlig informert om åpningstidene i sommer, vi trodde noen snart skulle hjelpe oss, sier Quamqo.

– Jeg ønsker å snakke med politiet ansikt til ansikt. Da er det mye enklere å forklare hva som har skjedd, sier Aaliyah.

Stengt i helgen

For noen år siden kunne du døgnet rundt møte opp på politistasjonen i Bergen sentrum og snakke med en tjenesteperson som satt i vakten.

Siden januar 2017 har publikumsvakten vært åpen fra klokken 07.00 til 23.00 alle dager. 2. juli i år ble det innført sommertid.

Nå er det åpent i vakten fra klokken 07.00 til 18.00 på hverdager. Om kvelden og om natten er det stengt.

Videre er vakten stengt gjennom hele helgen, i praksis fra fredag ettermiddag klokken 18.00 til mandag morgen klokken 07.00.

Ferieavvikling

Sommertiden pågår til 26. august. Av ukens 168 timer er publikumsvakten åpen i 55 timer. Det betyr at vakten er åpen i 32 prosent av tiden i sommer og stengt 68 prosent.

– Vi har altså ferieavvikling og må prioritere hvordan vi bruker folkene våre. I ettertid må vi se om det er behov for å foreta justeringer, sier Trond Sekkingstad, fungerende stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

– Hva tenker du om at vakten holder stengt gjennom hele helgen?

– Politiet er ute i helgene og vil kunne påtreffes i sentrum. Vi legger opp til nødvendig synlighet og tilstedeværelse med patruljer både kveld og natt lørdag og søndag. Dessuten er vi tilgjengelige på telefon, og publikum kan selvfølgelig ringe oss ved behov som ikke kan vente til påfølgende hverdag, svarer Sekkingstad.

– Forstår at det stilles spørsmål

Da man argumenterte for å legge ned lensmannskontorer i forbindelse med nærpolitireformen, var et av argumentene at de sjelden var åpne for publikum. Nå er publikumsvakten oftere stengt enn åpen på politiets hovedstasjon i Norges nest største by.

– Hva tenker du om det?

– Jeg forstår at det stilles spørsmål, men det er viktig for oss å understreke at vi er tilgjengelige selv om vakten er stengt i perioder, svarer Sekkingstad.

Han påpeker at politivaktene ved politistasjonene i Åsane, Fana og Fyllingsdalen også er åpne på dagtid de aller fleste hverdagene gjennom sommeren.

Døgnåpent i Stavanger

Slik er åpningstidene på hovedstasjonene i noen andre norske byer: