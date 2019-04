Kanskje kjenner du deg igjen i noen av dem?

Årets sesong er så vidt i gang, men allerede kan du skimte en del turister på Bryggen med selfiestang, kart og målrettet gange mot fisketorget. I fjor kom det rundt tre millioner turister til Bergen. For å finne ut hvem disse menneskene er, har turistnæringen nå laget en oversikt over de mest vanlige typene, for å kunne selge seg inn til akkurat de menneskene de vil skal komme på besøk til vår region.

1. Avkobleren

Denne turisten er på jakt etter digital detox. Vedkommende leter etter urørt natur og vil ha steder med få andre turister. Harmoni, balanse og en avslappende atmosfære på ferie er veldig viktig. Det er ikke denne gruppen som legger seg til å sove i telt på fjellet, selv om de gjerne vil vandre litt på Hardangervidda. De vil bli tatt godt vare på og kan betale for seg. Derfor kan du også treffe på dem på et sted som Solstrand Hotell & Bad i Os.

Turisten er godt voksen, men ikke gammel. Hovedsakelig er de i alderen 40–59 år. De er også velorganiserte og bestiller ferien i god tid. Reiselivet tror vi vil se økende jakt etter digital detox på de neste årene, og Vestlandet har mange steder hvor de kan trekke seg tilbake. Flere vil komme hvis tilbudene er gode nok, mener de som skal selge Vestlandet på turistmarkedet.

2. Energibunten

Navnet sier seg selv. Her må det skje noe. Energibunten kan du finne du på rafting på Voss eller på en topptur. Kanskje som deltaker på Ekstremsportveko eller på en seilbåt inn mot Rosendal for å kjøre ski. De vil til steder som hordene ikke har oppdaget ennå.

Energibunten er ung, en fjerdedel er under 30 år. De drar oftere på ferie med venner enn med familie, ofte i større grupper. Over halvparten organiserer turen selv. De kan også reise med barn og er villige til å bruke en del penger på ferie.

De som skal tilby denne gruppen noe spennende må være bevisst på å fornye seg. Her mener turistnæringen på Vestlandet at det ligger et stort potensial hvis de selger inn på riktig måte. Fjord Norge jobber mye med denne gruppen, blant annet ved å bygge ut tilbudet til sykkelturisme på Vestlandet fremover.

3. Festløven

Festløven vil slippe seg løs og er ofte på jakt etter fest. Han kaster seg gjerne rundt på en restplass, og sol og strand står høyere på ønskelisten enn fjord og fjell. Det er større sjanse for å finne ham på Ibiza enn på Bryggen. Denne turisten er stort sett under 40 år, organiserer turen selv og booker seg gjerne en leiebil på tur. Festløven blir inspirert av sosiale medier eller bookingsider. Bergen håper å kapre flere av disse turistene i årene som kommer ved å lokke med bra konserter, spisesteder og et voksende uteliv.

4. Mingleren

Dette er en eldre gruppe turister, ofte over 60 år. De ønsker seg bybesøk og naturopplevelser fremfor badeferier. For dem holder det ikke å se på turistmålet, de ønsker å delta aktivt, lære noe nytt og bli kjent med nordmenn. De kan ha lyst til å yste ost i Undredral eller se klær bli laget hos Oleana. I Bergen kan du finne turisttypen både på Kode, Troldhaugen og Bryggen museum, men de utgjør ikke en stor gruppe turister i Bergen eller på Vestlandet. Det er få tilbud der turistene kan delta aktivt og komme så tett i kontakt med lokale. Det er lettere å dra til Provence og finne et matkurs de kan delta på der.

5. Den familiekjære

Den familiekjære drar på ferie for å skjemme bort familien, gjerne både ektefelle, barn og barnebarn. Familien kommer først, og disse turistene er på tur med flokken sin. De er godt voksne, gjerne fra 50 år og eldre. De planlegger i god tid. Hva som finnes der de er på ferie er ikke så viktig for den familiekjære. Å være omgitt av de nærmeste og få bort hverdagsmaset er viktigere. Derfor vil de reise til et sted som gjør det enkelt å være turist, gjerne med garantert solskinn. Det er viktig at det er barnevennlig, trygt og koselig.

En norsk, familiekjær turisttype vil du for eksempel finne på et familieanlegg i Syden. Til Norge kommer familiekjære tyskere og nederlendere. De er positive til skandinaviske verdier og på jakt etter aktiviteter i naturen med familien. Fisking står også høyt oppe på listen.

6. Kontrollfriken

Kontrollfriken er ikke interessert i noen form for overraskelser på ferie. Dette er en trygghetssøkende turist som vil at andre skal ta hånd om alt det praktiske som følger med å dra til et nytt land. Ser du denne turisten i sentrum i Bergen er vedkommende trolig med på en organisert busstur.

Disse turistene liker organiserte turer av alle slag, ofte til steder de har vært før. Noen dager på Hurtigruten kan være midt i blinken. Dette er typen som kan finne på å dra tilbake til Bergen og Vestlandet hvis det var en suksess første gang. Kontrollfriken er ikke så gammel, mange er i alderen 30–49 år. Det er flere menn enn kvinner i denne «turistprofilen» hos reiselivet. Norske turister av denne typen velger ofte biltur til Sverige med familien.

7. Kunst- og kulturelskeren

Du finner neppe denne turisttypen på en badestrand med en paraplydrink i hånden. Kunst- og kulturelskeren vil besøke steder som har endret historiens gang og se det med egne øyne. De ser på seg selv som ganske intellektuelle og er først og fremst interesserte i kultur, men også norsk natur.

Turisttypen er godt voksen, nesten halvparten av dem er over 60 år. De reiser gjerne uten barn, er gode i språk og har solid økonomi. At det er dyrt i Norge kan de betrakte som ekstra status.

Bergen selger seg inn mot denne gruppen når de reklamerer for Troldhaugen, Kode og andre historiske og kulturelle tilbud. Man regner med at det er flere i denne gruppen som kommer til Bergen og Vestlandet de neste årene.

8. Den eventyrlystne

Dette er en av de viktigste turistgruppene som kommer til Bergen og Vestlandet. Den eventyrlystne er en hybridmodell som turistnæringen i Norge har satt sammen av de andre åtte turisttypene.

Å være i naturen er deres aller høyeste ønske. Der kan de gjerne være litt aktive også. Når de legger hovedferien til Norge er de først og fremst interessert i natur, og deretter i norsk kultur, for eksempel Bergens museer. De vil også komme til steder med få turister og være en del av livet der.

Den eventyrlystne finnes i mange ulike aldersgrupper og er ofte miljøbevisste. Når de kommer hjem vil de ha med seg minner om uberørt natur og aktiviteter de har deltatt i.

9. Luksusdyret

Denne turisten vil ha luksus i alle ledd. Og gode shoppingsmuligheter. Bergen og Fjord Norge har konkludert med at det vil bli tøft å levere det luksusdyrene ønsker seg. Vi har for få nattklubber, femstjerners hotell og topprestauranter. Det er mer sannsynlig at disse velger Maldivene eller Dubai som feriemål.

Hvis de kommer vil de mest sannsynlig være representert av noen unge kinesere som stopper i Oslo for å handle hos Burberry.

For denne turisttypen er det viktig å kunne skryte av ferien når man kommer hjem. De vil dra til et sted der få i omgangskretsen har vært. Luksusdyret er et funn for dem som selger spa. Dette er en relativt ung gruppe, over halvparten i denne turistprofilen er under 40 år. Denne gjengen kan hive seg rundt og bestille ferie på kort varsel.

Saken er basert på intervjuer med ansatte i Bergen Reiselivslag og Fjord Norge. I tillegg har vi lest segmenteringsstudien i rapporten «Activating the Norway Brand» levert av Ipsos markerting. Innovasjon Norge understreker at de ikke deler turistene inn i arketyper, men turisttyper. En person kan være flere ulike turisttyper.

Kilde: Innovasjon Norge/Ipsos/Fjord Norge