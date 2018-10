På Sandvin i Odda kjemper beboerne mot vannmassene. Kommunen har satt ned et kriseteam.

– Nå er det like før, sier Elin Sandvin på Sandvin i Oddadalen til BT ved 16-tiden søndag.

– Siloballer kommer seilende, og nå er det bare noen centimeter igjen før vannet kommer inn i huset mitt. De siste timene har jeg båret og reddet unna alt som berges kan. Og så har jeg bedt til Gud.

Hardt rammet i 2014

Elin Sandvin vet hvordan det er når flommen rammer. I 2014 sto vann og kloakk en god halvmeter inn i huset hennes.

– Jeg bodde i en forringet bolig i et halvt år og vel så det etterpå. På Hildal og Sandvin ble 85 bygninger flomskadet og 102 mennesker berørt i 2014. Etterpå brukte NVE 100 millioner kroner på flomsikring i Odda, men bare i sentrum. Her hvor jeg bor, er det ikke brukt en krone på flomsikring, forteller hun.

Regionsjef Brigt Sandal i NVE opplyser til BT søndag kveld at det nå renner 414 kubikkmeter pr. sekund i elven Opo. 440 kubikkmeter regnes som 20-årsflom, det vil si en situasjon som statistisk skal skje hvert 20. år.

Det er ventet økt vannstand utover natten. Klokken 22 ble Opo bru på riksvei 13 i Odda sentrum stengt. Det er fortsatt manuell dirigering på den gamle broen, opplyser Vegtrafikksentralen.

– Nå bor vi på en øy

Siloballene tilhører trolig naboen Hilde Sandvin, som er sykepleier og bonde. Vanligvis renner vannmassene rolig forbi henne og naboene i elven som munner ut i Sandvinvatnet og videre mot Odda sentrum.

Men helgens massive nedbør har sørget for store oversvømmelser.

Hilde Sandvin sørget for å få sauene i hus. Bygningene står på en høyde ved Sandvinvatnet, og vannet er foreløpig ikke kommet over dørstokken.

– Nå bor vi på en øy. Det er vann over alt, og det blir mye å rydde opp i. Vi arbeider med å redde siloballer, men flere av dem flyter nå på Sandvinsvatnet, forteller hun.

– Det er jo ikke noe kjekt når det er slik som nå. Det er ikke uvanlig at det kommer vann inn i kjelleren når det regner mye, men dette er litt mer enn vanlig, sier Sara Moe, som har flyttet til Hildal fra Ullensvang.

– Situasjonen er veldig vanskelig

Odda kommune har satt ned en kriseledelse, og ordfører Roald Aga Haug beskriver situasjonen som alvorlig ved 19.20-tiden søndag kveld.

– Vi har den høyeste vannføringen siden flommen i 2014, og vannet stiger fortsatt. Det går over veien i Odda-dalen flere steder. Vi håper nedbøren avtar i løpet av natten. Søndag kveld var alle etatssjefer i kommunen samlet, i tillegg til representanter fra Sivilforsvaret, sykehuset, kommunegeolog, Statkraft, Odda Energi, brannvern og politi. Situasjonen er veldig vanskelig, medgir Odda-ordføreren.

Lørdag kveld ble Tyssedalstunnelen mellom Odda og Tyssedal stengt på grunn av ras. I siste liten før tunnelen stengte, klarte ambulansetjenesten å få en ambulanse gjennom, slik at vi har beredskap på begge sider av raset. Veien er fremdeles stengt, og vi har båt mellom Tyssedal og Odda, opplyser han søndag kveld.

Båtskyssen startet klokken 18 søndag. Fra mandag klokken 06.00 blir en større båt satt inn mellom Odda og Tyssedal.

Frykter flere ras

Søndag var han på synfaring til Sandvin, Hildal, Grønsnes og opp til Låtefoss.

– Situasjonen nå er slik at det kan komme ras flere plasser.

Riksvei 13 er stengt for mindre kjøretøy mellom Odda og Skare, mens større kjøretøy får passere.

Ett hus evakuert

– Flommassene kan potensielt få store praktiske konsekvenser for folk, og ikke minst for landbruket. I en del tilfeller vil det være kritisk å få gjort tiltak, sier Haug.

Han etterlyser handling fra sentrale myndigheter. Haug forteller at han har invitert samferdselsministeren til Odda.

– Alle veier ut av Odda er rasfarlige. Nå må fylke og stat gjøre en innsats. Jeg har invitert samferdselsministeren til Odda, og vil gjøre det igjen.

I sentrum av Odda er beboere i et hus evakuert på grunn av vannmasser fra Opo. Ifølge ordføreren går vannet ut i veien enkelte steder, blant annet ved sykehuset.

Terje Kollbotn sitter for Rødt i kommunestyret i Odda. Han mener det er på tide at det offentlige bidrar, slik at vannstanden senkes i Sandvin-vatnet.

– Vannstanden må nå reduseres med en halvmeter, så får vi ta andre grep på sikt. Sentrale myndigheter må være med. Det vi opplever nå, vil vi oppleve igjen, sier Kolbotn.

Søndag kveld ble et hus i Sauda evakuert. Fylkesvei 520, som går nedenfor Hellandsbygda ble stengt da en elv i nærheten gikk over sine bredder. Det var fare for liv til dyr på to gårder i området, meldte Sør-Vest politidistrikt.