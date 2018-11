I dag ble det målt 18,1 grader på Gullfjellet.

Målestasjonen som ligger 350 meter over havet målte novemberrekord for Hordaland. Den gamle rekorden på 17,9 grader ble registrert på Florida i Bergen i 2011.

Dette er den høyeste temperaturen som er registrert i november måned i Hordaland.

Ifølge meteorologen er det målt temperaturer helt opp i 18 grader på flere stasjoner i bergensområdet.

– Disse stasjonene er ikke offisielle målestasjoner, så tallene kan ikke bli brukt til å sette rekord, men det sier noe om at temperaturen litt lenger opp i høyden har vært varmere enn nede i sentrum, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Det så lenge ut som at Bergen kunne få ny varmerekord for november i dag.

– Det kan se ut som vinden fra nordvest ødelegger for det, sier Fagerlid.

Meteorologen sier likevel at det fortsatt er mulighet for at temperaturen kan stige utover dagen. Dersom de rette forholdene oppstår, kan det komme opp i 17 grader, og den gamle rekorden på 17,9 grader i Bergen sentrum kan bli slått.

– Dersom den varme fønvinden kommer tilbake til rett tid og solen kommer opp, vil temperaturen øke også i sentrum, sier Fagerlid.

Skjermdump Meteorologene

Høye temperaturer i hele landet

Temperaturen har vært høyere enn normalt i hele landet hittil i november.

Klimavakt Reidun Skaland ved Meteorologisk institutt forklarer at den første uken av måneden er sammenliknet med samme periode i tidsrommet 1971–2000.

– Gjennomsnittstemperaturen for den første uken av november er to til fire grader høyere enn normalt på vestlandet, sier Skaland.

Varmerekord på Flesland

Allerede i dag tidlig ble det satt varmerekord.

– På Flesland ble det målt 16,4 grader i dag. Dette er den varmeste temperaturen som er målt der i november, siden målestasjonen åpnet i 1955, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Mer mildvær i vente

Ifølge meteorologen har vi mer mildvær i vente. Torsdag og fredag er det meldt opp mot 11 grader, med innslag av regn.

– Været som meldes de neste dagene er nok litt varmere enn det som er normalt i november, sier han.