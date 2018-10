Og til helgen er det meldt snø.

350 sauer står fast lengst inne i Mørkridsdalen i Luster uten å kunne bli hentet hjem for vinteren på vanlig måte. Den flomstore elven reiv i helgen med seg både 300 meter sti og en bro.

– Har mat og vann

100 av sauene må enten ha en ny provisorisk vei langs elven for å komme seg hjem, eller så må de i verste fall flys ut med helikopter.

De resterende 250 står slik til at de kan komme seg hjem over fjellet, men det vil i så fall bety en lang og strabasiøs tur over et fjell på 1300 meters høyde.

– De har det bra der de er, og har mat og vann. Men det er meldt snø frem mot helgen og de må snart hjem, sier ordfører Ivar Kvalen i Luster.

– Ganske ekkelt

Rune Fuglesteg eier 75 av sauene som er flomfast. Han forteller at sauene er en del av et beiteprosjekt, som innebærer at de blir hentet hjem for klipping tidlig på høsten, for så å bli sluppet ut på noen gamle slåtteteiger innerst i dalen en del uker. Der skal de beite ned gamle kulturlandskapsbeite før de hentes hjem for vinteren.

Privat

- Det er ganske ekkelt at vi ikke får de hjem. Men det går vel bra, vi må vel få hjelp, sier Fuglesteg.

Strabasiøs omvei

Han sier at selv om en del av sauene kan komme seg hjem via en omvei over fjellet, er dette en strabasiøs rute som har ikke vet om alle sauene vil klare. Det vil være et terreng de ikke er vant til å gå i.

– Vil de klare seg lenge ute når det nå bli snø, siden de er nyklippet?

– Det er heldigvis noen uker side de er klippet, og fettlaget får de tilbake etter bare noen dager. Så litt snø og kulde tåler de. Men vi er nødt til å få dem hjem om ikke lenge, sier Fuglesteg.

Inspiseres tirsdag

Ifølge Fuglesteg har det aldri skjedd før at det aktuelle beiteområdet er blitt isolert på denne måten.

Når BT snakker med sauebonden tirsdag, står han og venter på helikoper som skal fly inn for å få bedre oversikt over skadene flommen har forårsaket i beiteområdet.