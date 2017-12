Lørdagens julegrantenning på Landås tok en uventet vending da familiefedrene tok av seg nissekostymet.

– For å si det sånn, jeg deler ikke mye på Facebook, men denne var verdt det, sier Kari Seim Walle. (Hvis du er enig, kan du gjøre det samme og dele den her.)

Lørdag kveld deltok hun på den årlige julegrantenningen på Landås. Tradisjonen tro vartet Landås-nissene opp med show, men med en ny vri for året.

– De pleier å finne på nye sprell hvert år, men i år toppet det seg virkelig, sier Walle.

15 familiefedre i fri utfoldelse

Fremførelsen begynner uskyldig nok med nissenes versjon av «Deilig er jorden». Et overraskende smell foran scenen får publikum til å hoie. Nissedraktene blir vrengt av, og «Single Ladies» av Beyoncé ljomer ut av høyttaleranlegget.

Under nissedrakten viser det seg at de godt voksne mannfolkene har på seg intet annet enn en svart badedrakt.

– Jeg tror det er åttende året vi gjør dette, sier Jørgen Nordahl.

Hvert år samles han og 14 andre familiefedre fra nabolaget i Lægdesvingen for å planlegge og fremføre et show.

– Formålet er å gjøre julegrantenningen gøy. I utgangspunktet er det kun guttestreker, men vi mener det bidrar til at nabomiljøet er så unikt og bra, sier Nordahl.

Ønsker å overgå fjoråret

Tidligere år har det både være pyroteknikk og svevende engler, informerer Nordahl.

– Vi er ambisiøse. Målet er alltid å overgå fjoråret. I år fikk kreativiteten fritt spillerom, sier Nordahl.

Miljøet på Landås har tidligere vunnet priser. Under fjorårets julegrantenningen var byråd for finans, innovasjon og eiendom, Dag Inge Ulstein, til stede for å overrekke prisen til nærmiljøet på Landås som årets vinner av Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold.

– Vi ser på showet og julegrantenningen som en oppfordring til andre nabolag om å ha det gøy, sier Walle.