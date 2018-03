Livet som omreisande wonderboy tok nesten knekken på forfattaren Jon Fosse. – Eg vart utsett for ei ekstrem eksponering, seier Fosse i ein ny podkast frå BT.

Like før tusenårsskiftet fekk Jon Fosse (58) sitt internasjonale gjennombrot som dramatikar. Han vart motteken som ei stjerne overalt, men suksessen hadde ein høg pris for den sky hardingen.

– Det livet der passa meg ikkje i det heile. Eg vart utsett for ei ekstrem eksponering, seier Jon Fosse i ein ny podkast frå Bergens Tidende.

Til slutt vart Fosse nøydd til å ta eit val.

Dramatikaren frå Strandebarm er kåra til ein av «Dei 15 mest vestlandske vestlendingane» av BT-juryen. Høyr Jon Fosse fortelja om livet sitt i fjerde episode av podkastserien.

Abonner på serien via iTunes her, eller via RSS.

NTB Scanpix

I juryen: UiB-professorane Anne Lise Fimreite, Tone Hellesund og Geir Atle Ersland, samt BT-kommentator Eirin Eikefjord og sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes.