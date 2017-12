Politiet evakuerer beboere i området.

Klokken 06.25 fikk nødetatene melding om at et bolighus på Votlo på Osterøy var truffet av et større jordras.

– Deler av raset har gått gjennom huset. Det ligger i en rimelig bratt skråning, og er truffet av jord og stein, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Var savnet

Syv personer bor i huset. En kvinne var savnet etter raset, men ble funnet i huset, opplyser politiet.

– Hun er skadet og får nå behandling av helsepersonell på stedet, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Det er foreløpig ukjent hvor alvorlige skadene er. Kvinnen blir fraktet til Haukeland for behandling.

Raset er anslått til å være om lag 25 meter langt og syv meter bredt. Det har ifølge brannvesenet gått gjennom deler av huset.

– Det er ikke snakk om et ras ovenfra terrenget, det er masser bak huset som er løsnet. Alle hus rundt er nå evakuert, og vi forsøker å skaffe oss oversikt over situasjonen. Men det er mørkt der inne, med vanskelige arbeidsforhold, sier Thue.

Ørjan Torheim

– Ekkelt

Huset ligger midt i et boligfelt i Sundlandsvegen på Votlo. Veien inn til boligfeltet er nå stengt av mens resten av nabolaget blir tømt for folk.

Marit Hundvin bor i et nabohus til huset som er rammet. Hun forteller at alle beboerne i bygden er evakuert til en buss.

– Det er ekkelt. Ikke noe kjekt i det hele tatt, sier Hundvin.

Beboerne får ikke lov til å gå inn i hus eller hente bilene sine for å kjøre på jobb, forteller hun.

– Det er mørkt og vi vet ikke så mye. Men det er god stemning i bussen, sier Hundvin.

Arve Mæhle bor cirka 100 meter fra rasstedet. Han sier at det er ganske bratt terreng der raset har skjedd.

– Med de nedbørsmengdene som er nå, er det litt kaotisk.

Store ressurser fra alle nødetater har rykket ut til stedet. Brannvesenet har sendt ressurser fra flere stasjoner, blant annet klatregruppe og tungbergingsutstyr. Hundeekvipasjer er også på plass.

Geolog skal undersøke

Geolog fra NVE er varslet og vil komme til stedet for å gjøre en vurdering av om det er fare for ytterligere ras.

De siste dagene har det regnet kraftig på Vestlandet, og NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet.

I tillegg er det sendt ut flomvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og rødt (4), hvor rødt er det mest alvorlige.

Begge varslene er gyldig frem til fredag klokken 7.