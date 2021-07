Basehopper funnet omkommet i Loen

En basehopper som ble meldt savnet i Loen i Stryn lørdag, er funnet omkommet.

Det opplyser politiet i en pressemelding lørdag kveld. Den omkomne er en kvinne i 40-årene. De nærmeste pårørende er varslet, skriver politiet.

– Det er bekreftet at den omkomne kvinnen er den savnede basehopperen. Politiet oppretter sak. Alt tyder på at vi står overfor en tragisk ulykke, skriver operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Basehopperen ble sist observert klokken 08.51 lørdag, da hun tok banen opp Loen Skylift for å hoppe. Klokken 15.38 ble hun meldt savnet, etter at hun ikke møtte på jobb.

Nødetater, frivillige og redningshelikopteret fra Florø rykket ut for å lete etter basehopperen. Også Røde Kors og Norske redningshunder ble kalt ut.

Klokken 17.43 meldte redningshelikopteret på stedet at de hadde gjort funn av en omkommet person i søksområdet ved fjellet Hoven.

Klokken 18.26 ble redningsaksjonen avblåst, opplyser politiet.