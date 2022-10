Russer pågrepet i Ullensvang anker til Høyesterett

11. oktober ble en russisk mann i 50-årene pågrepet etter å ha blitt stanset i kontroll på vei ut av Norge på Storskog. I bagasjen oppdaget politiet to droner og en rekke lagringsenheter. 14. oktober ble mannen varetektsfengslet i to uker i Indre og Østre Finnmark tingrett. Han anket kjennelsen, men lagmannsretten har forkastet anken.

Mandag 17. oktober ble det kjent at fire russiske statsborgerne var pågrepet og varetektsfengslet. De fire, en kvinne og tre menn, ble stanset i en kontroll av en russisk registrert bil i Mosjøen 11. oktober. I kontrollen kom det frem at de var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud – kystvaktbasen på Sortland. Det ble ikke gjort funn av droner, kun ordinære fotokameraer. 13. oktober ble de fire varetektsfengslet, men ble senere løslatt.

Onsdag 19. oktober ble det kjent at en 47 år gammel russisk mann var varetektsfengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard. Han ble pågrepet 17. oktober i Hammerfest. 19. oktober ble mannen fengslet i to uker i Vestre Finnmark tingrett. Han varslet samme kveld at kjennelsen blir anket. Anken blir trolig behandlet onsdag 26. oktober.