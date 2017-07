Tre uker etter at FM-nettet ble stengt, sliter befolkningen på Sotra fortsatt med sviktende DAB-signal.

Like før FM-nettet stengte, snakket BT med ekteparet Margit og Karstein Bjørge. Paret hadde kjøpt seg DAB-adapter til bilen, men ble fort skuffet.

I hjemtraktene i Klokkarvik i Sund kommune sviktet nemlig signalene. Lyden på radioen forsvant i lange perioder mens han kjørte.

Digital Radio Norge fant etter hvert ut at det var et avvik i dekningskartet for området, og lovet at det blir rettet på.

Flytter DAB-sender etter sommeren

Men folket på Sotra må belage seg på å vente. Norkring, som eier og drifter DAB-senderne, må flytte senderen på Pyttane til Norkringsstasjonen Fjell.

Arbeidet vil skje etter sommeren, men akkurat når det vil skje er ikke bestemt ennå, ifølge kommunikasjonssjef Ingrid Dietrichson i Norkring.

– Dette vil gi bedre dekning, skriver hun i en SMS.

I tillegg ser Norkring, etter oppfordring fra NRK, etter løsninger for å forbedre signalene ytterligere. Også disse løsningene vil ikke bli gjort noe med før etter sommeren.

Karstein Bjørge er ikke fornøyd med at han må vente til etter sommeren før signalet er på plass.

– De har funnet feilen, og det er for gale at det tar så lang tid før vi får like gode radiosignaler som vi hadde før, sier Bjørge.

– Burde vært testet på forhånd

Han kaller det tilbakeskritt heller enn fremskritt, og mener de burde ha funnet ut av problemene tidligere. Bjørge er ikke den eneste som har opplevd dårlige signaler på DAB-radioen langs veiene på Sotra.

Britt Tove Fjeld Skaga har i det siste kjørt med radioen skurrende i bakgrunnen.

– Hver gang jeg kjører bil håper jeg at signalet har kommet på plass, og har radioen på i tilfelle, sier hun.

Foreløpig har hun vært uten hell.

Hun jobber for Sund kommune, og forteller at det mangler dekning i området rundt kommunehuset i Skogsvåg.

– Planene om å slukke FM-nettet har de hatt lenge, og da burde de ha testet ut at DAB-signalene fungerer her på forhånd. Det er veldig dårlig, sier Fjeld Skaga.

Avhengige av publikum

Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digital Radio Norge forklarer at de er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum for å oppdage feil.

På Sotra oppdaget de at det var sviktende signaler i fjor, og satte derfor opp en ny sender. At det fortsatt er signalproblemer der, var ikke Digital Radio Norge klar over før Karstein Bjørge meldte fra.

– Selv om det har blitt gjort mange kontroller på veiene i landet for å teste dekningen før FM-nettet ble slukket, er vi avhengig av tilbakemeldinger, sier Hagerup.

Hun legger til at det ikke alltid er problemer med senderne som gjør at folk har problemer med signalet. Det kan også være problemer med hvordan DAB-mottakeren i bilen er montert, forklarer hun.

– Overraskende lite klager

Selv om overgangen fra FM- til DAB-radio har ført med seg noen startvansker, har ikke NRK druknet i klager.

Fra 19. juni, altså to dager før FM-nettet ble stengt i Hordaland, og frem til i dag har NRKs publikumsservice mottatt 115 e-poster fra hele landet.

Omtrent ti prosent av disse er klager om DAB, ifølge avdelingsleder Øyvind Vasaasen.

– Det er overraskende lite. Vi hadde tatt høyde for flere klager, sier Vasaasen.