SPERRER: Her har en buss med turister kjørt fra Øvre Korskirkeallmenningen, og må over fortauet for å komme ut i andre enden. – Jeg er italiensk, og i Europa finnes det ikke en eneste by hvor det er tillatt å kjøre trailer i sentrum. Slik kjøring burde det ha blitt slått ned på for lenge siden, sier Antonio Stasi, butikkeier i gaten. FOTO: Ingrid Aarekol/privat