Den 61 år gamle kvinna var på dykkarferie frå Polen.

Livet stod ikkje til å redde for kvinna som blei kritisk skadd i ei dykkarulukke i Florø førre veke.

Den polske kvinna kom til Norge i eit følgje på totalt seks personar, ifølgje politiet.

Reisefølgjet heldt til på Krokane camping for å dykke og feriere. Natt til fredag blei kvinna kritisk skadd som følgje av dykking i området.

Kvinna blei først sendt til Førde sjukehus, og vidare til Haukeland sjukehus.

Laurdag døydde ho av skadane.

Uviss årsak

Politiet har tidlegare uttalt til BT at kvinna under dykkinga, medan dei var under vatn, ga teikn til dei andre i følgje om at ho kjende seg dårleg, og at dei andre hjalp kvinna.

– Men kva som er årsak til ulukka, veit vi førebels ingenting om, seier Odd Arve Solvåg ved Flora politistasjon.

Familien varsla

Solvåg fortel at dykkarutsyret til kvinna er tatt hand om, i håp om å finne ut kva årsaka til ulukka var.

– Dette er av rutinemessige årsaker. Vi mistenkjer ikkje at det har skjedd noko kriminelt. Vi har heller ingen mistankar om rus.

Ifølgje politiet har avhøyr av dei andre i reisefølgje vore tidkrevjande på grunn av behov for tolk.

Kvinna sin familie er varsla om dødsfallet.