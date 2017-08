Neste uke åpner den nye flyplassterminalen, med nesten tredoblet kapasitet. – Helt sprøtt at Avinor får holde på slik, sier Rasmus Hansson (MDG).

Fakta: Miljøpartiet De Grønne Stiftet 29. oktober 1988

Rundt 7500 medlemmer (2016)

MDGs to talspersoner er Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson.

Hansson er også partiets eneste stortingsrepresentant, innvalgt fra Oslo

MDG fikk 2,8 prosent oppslutning i stortingsvalget 2013, og ett stortingsmandat.

Ved lokalvalget to år senere fikk MDG 5,0 prosent. Partiet fikk 262 representanter i kommunestyrer og fylkesting. Mest kjent er byrådssamarbeidet med Ap og SV i Oslo.

Sammen med partiets førstekandidat i Hordaland, Arild Hermstad, innledet Hansson valgkampen i Bergen tirsdag.

På den økologiske butikken Råvarene i Skostredet fikk de to se hvordan butikken selger produkter uten unødvendig emballasje. Deretter skulle Hansson dykke etter plast utenfor Sotra.

– Vi trenger en egen Paris-avtale mot plastforsøpling. Vi har foreslått at Norge skal ta initiativ, men ble stemt ned. Det er utrolig at ikke Stortinget ser at vi har alt å tjene på bekjempe plasten. Den dagen forbrukerne finner plastpartikler i norsk oppdrettslaks, da blir det månelyst, sier Hansson.

– Helt sprøtt

Men også i klimaspørsmålet mener han stortingsflertallet er altfor veike, og ikke følger opp den eksisterende Paris-avtalen.

Et av eksemplene er luftfartssektoren, som i motsetning til andre transportsektorer ikke har krav om å kutte utslipp. MDG har rast mot taxfree-ordningen, som de mener lokker folk til å fly.

Taxfree er dessuten med på å finansiere statlige Avinor og flyplassutbyggingen i Norge. 17. august åpner den nye terminalen på Flesland, til en kostnad av 3,6 milliarder kroner.

Den nye terminalen er bygget for å håndtere 7,5 millioner passasjerer årlig. Den gamle var bygget for 2,8 millioner passasjerer, men hadde i fjor nesten seks millioner reisende.

På store reklameplakater over hele byen oppfordres bergenserne til å fly til Oslo. Reklamen er betalt av Avinor.

– Det er helt sprøtt at Avinor får holde på slik. De bruker våre penger på å jobbe stikk i strid med klimaforliket. Ved å reklamere for fly, og bygge store skattefri kjøpesentre på flyplassene, skaper de et unødvendig behov for å fly, sier Hansson.

Ettertanke, ikke hornmusikk

Han sier at Flesland-utbyggingen ble vedtatt for mange år siden, men at målet til MDG er å hindre at utviklingen med stadig større investeringer i flyplasser fortsetter.

Også Arild Hermstad mener Flesland-åpningen bør mane til ettertanke, ikke hornmusikk.

– Det er ikke en gledens dag, snarere tvert imot. Flytrafikken nye Flesland genererer vil utlikne alle tiltak vi gjør på biltrafikken. Fly gir størst punktutslipp, og ikke minst gir det oss mulighet til å slippe ut veldig mye, ved at nye flyruter gjør det lettere og billigere å reise langt, sier Hermstad.

Norwegian alene har åpnet en rekke nye ruter fra Flesland, deriblant til New York og Boston.

Ikke redd for å være festdreper

– Er dere ikke en festdreper nå? Mange vil være glade over at Bergen får en større og mer moderne terminal, sånn som andre byer har fått?

– Nei, og vi er ikke imot fly i seg selv. Det er en utmerket måte å reise på, og jeg skjønner at mange velger det. Den dagen fly blir utslippsfrie, så vil vi også kunne støtte utbygging. Men så lenge flyene som brukes har så store utslipp som de har, er det uansvarlig av staten å legge til rette for økt vekst i flytrafikken. Det tror jeg mange forstår, og støtter oss på, sier Hermstad.

Han legger til at partiet ønsker å bygge lyntog, som kan erstatte mange innenriks flystrekninger.

Også Hansson avviser at MDG er fiendtlig innstilt til flybransjen.

– Men de må slutte med å ødelegge klimaet. Det spesielle med den bransjen er at de fortsatt fyker av gårde som om klimaproblemet ikke eksisterer. Alle andre bransjer er blitt tvunget til å gjøre noe, sier han.

Håper på åtte på tinget

På forrige hordalandsmåling i BT fikk MDG en oppslutning på 3,5 prosent, som er litt for lite til å få et direktemandat til Stortinget.

Men Hermstad er oppmuntret av fremgang, og at BA ga partiet fem prosent og ett mandat i sin siste måling.

– Før tenkte jeg at det var 50 prosent sjanse for å komme inn. Nå tror jeg vi har mer enn det. Det spennende er at oppslutningen i Hordaland kan være med på å skyve oss over sperregrensen nasjonalt, sier han.

Målet til MDG er å få fem prosent nasjonalt. Det vil i så fall kunne gi 7–8 mandater.

– Da blir vi en gruppe som de store partiene er nødt til å forhandle med for å danne regjering, mener Hermstad.