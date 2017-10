– Noen ganger må vi bare riste på hodet, sier seksjonsleder Tommy Alsaker ved Bergen trafikkstasjon.

Ingen har bedre oversikt over hva som ferdes på trange vestlandsveier enn trafikkstasjonen i Åsane.

– Sikring av last har høy oppmerksomhet, og vi er kontinuerlig ute og overvåker tilstanden på kjøretøyene. Her ved trafikkstasjonen har vi alt av utstyr som skal til for å avsløre feil og mangler, sier Alsaker.

Han sier at det er en økning i antall kjøretøyer som får skriftlig mangel, bruksforbud eller blir anmeldt fra 2016 til 2017 (se fakta).

Fakta: Kontroll av lastsikring Så langt 2017 (hele 2016) Antall kontrollerte kjøretøy: 2651 (3155) Antall kjøretøy med skriftlig mangel: 254 (252) Antall kjøretøy med bruksforbud: 241 (233) Antall kjøretøy med anmeldelse: 4 (3)

Lykken bedre enn forstanden

Men, det er ikke alltid man trenger mer enn et blikk på kjøretøyet før man kan fastslå at noe er alvorlig galt.

– Skrekkeksemplene er mange. Vi bruker bildene kontrollørene våre har tatt bevisst i opplæringsøyemed. Mange av bildene er så hinsides det vi betegner som god lastesikring at det ser komisk ut, men dette er alvor, sier Alsaker.

Alsaker viser oss bilder der det tross alt gikk bra, men der konsekvensene kunne vært store og menneskeliv kunne ha gått tapt. Lykken har vært bedre enn forstanden.

– «Trygg trailer» er et prosjekt vi forventer resultater av. For at last ikke skal forskyve seg eller falle av må lastesikringen tåle hele lastens vekt fremover og halve lastens vekt sideveis og bakover, forklarer Alsaker.

Jakter på verstinger

Alsaker sier at veivesenet kontrollører er på jakt etter verstingene og førere som ikke følger spillereglene.

– Vi opererer ut fra to kriterier. Det ene kriteriet er at vi har nullvisjon i forhold til hardt skadde og drepte i trafikken. Det andre kriteriet er like konkurransevilkår som vil si å passe på at papirene er i orden, og at man følger reglene blant annet med tanke på lastsikring og overvekt.

Stropper som er slitt og trenger utskiftning er en svært vanlig problemstilling.

– Det er med lastestroppene som med underbuksene. Når de er blitt så gamle at de begynne å rivne, så er det på tide å kaste dem, sier Nils Rune Nævdal, som styrer kontrollgruppen den dagen BT er innom trafikkstasjonen.

Noen cowboyer

Nævdal skryter av fasilitetene ved trafikkstasjonen og den gode tonen som normalt er mellom inspektører og sjåfører.

– Noen cowboyer treffer vi på, men de aller fleste er opptatt av å få ryddet opp i mangler og feil. Her har vi på trafikkstasjonen og de som ferdes i trafikken et felles mål.

Kjøretøyets historie

Tilgang på data om hver bil gjør arbeidet mye enklere enn før.

– Bare ved noen tastetrykk kan vi hente opp informasjon om når bilen sist var kontrollert og hvilke mangler den da hadde. Ved å plotte inn registreringsnummer får vi opp kjøretøyets historie, sier Nævdal.

28 tonn på lasteplanet

Skogsentreprenør Ingar Jarle Havsgård i Iskog AS i Eikelandsosen har bestilt en av transportene som blir kontrollert ved trafikkstasjonen. Han har en diger skogrydder på 28 tonn på lasteplanet til et vogntog fra Sotra Maskin.

– Jeg skal ha maskinen flyttet fra Totland til Osterøy. Å bli tatt inn til kontroll tar vi med knusende ro. Her skal alt være på stell, sier Havsgård, som stoler fullt og helt på vogntogsjåføren.

Får tommelen opp

Det er ikke alle veier på Vestlandet som tåler høyden, bredden og tyngden til vogntoget fra Sotra Maskin. Lengden på vogntoget er 21,5 meter og bredden 3,13 meter.

– Med følgebil foran og bak går det bra, sier sjåfør Robert Talle, som får tommelen opp og kan kjøre videre med merknad om at en lastestropp må skiftes.

– Luker ut de useriøse

Atle Stokholm er sjåfør hos Royal Transport som hører hjemme i Straume Næringspark.

– Vi som ferdes langs veiene synes det er viktig med hyppige kontroller. Vi ønsker at de som ikke er lovlydige blir luket ut. Trafikkstasjonen gjør en god jobb, sier Stokholm.

Han har 42 års erfaring som yrkessjåfør. På lasteplanet har han blant annet stål som skal leveres til et skipsverft i Måløy.

Sprengstoff på veien

Inne i trafikkstasjonen treffer vi Kristian Øvsthus fra Hirth Himle Entreprenør på Voss.

– Jeg driver som natursteinsmurer og skytebas. Når du skal transportere sprengstoff og fenghetter må du inn for å få papirer og kjøretøy kontrollert og godkjent.

Om å kjøre E16 mellom Bergen og Voss med sprengstoff i bilen sier han:

– Med 1000 kilo sprengstoff fordelt på henger og varebil, så er det klart du kjører med omtanke. Du tenker selvfølgelig også over hva som møter deg på veien, sier Øvsthus.