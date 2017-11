Kvinnen i 30-årene skal ha forsøkt å få ektemannen drept i den filippinske hovedstaden Manila i 2014.

Kvinnen ble pågrepet i en nabokommune til Bergen tirsdag. Hun ble avhørt, og gjort kjent med siktelsen om drapsforsøk. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

Politiet opplyste onsdag morgen til BT at de vil varetektsfengsle en kvinne i 30-årene.

– Vi har bedt om at kvinnen blir varetektsfengslet i fire uker, sa politiadvokat Trond Eide, som er påtaleansvarlig for saken.

– Væpnet ran

Politiet mener at det er skjellig grunn til å mistenke at kvinnen forsøkte å drepe mannen i desember 2014 i Manila. Han anmeldte saken selv i mars 2016.

– Fornærmede fikk vite i ettertid at et ran han og siktede ble utsatt for i Manila i desember 2014, i virkeligheten var et drapsforsøk under dekke av et væpnet ran. Fornærmede opplyste at det var den siktede som hadde planlagt å få ham drept på denne måten, sier Eide.

Det er ikke kjent om filippinsk politi etterforsket ranet. Mannen skal ikke ha blitt skadet under ranet, får BT opplyst, og paret skal ha gått fra hverandre da mannen anmeldte saken til politiet.

Per Lindberg

Frykter bevisforspillelse

Politiet ba om at kvinnen ble varetektsfengslet onsdag. Rettsmøtet startet ved 13-tiden, og gikk for lukkede dører. Det vil si at media ikke fikk være til stede.

Dommeren bestemte også at det ikke er lov å referere fra den skriftlige avgjørelsen som retten kommer med.

Politiet mener at kvinnen kan ødelegge bevis eller påvirke vitner i saken, og derfor ønsket de kvinnen fengslet. Eide ønsker ikke å uttale seg om mulig motiv i saken.

Kvinnen ankom rettssal 1a i tinghuset klokken 12.44, i følge med to politimenn. Hun virket rolig og hilste på den filippinske tolken og sin forsvarer. Hun var kledd i mørk jakke og bukse og fremsto fattet.

Kvinnen har filippinsk statsborgerskap, men har oppholdstillatelse i Norge. Mannen som anmeldte saken er norsk og i 30-årene.

Per Lindberg

Kvinnens forsvarer, advokat Monicka Ringstad, sier hun «ikke tenker å uttale seg om saken nå».

– Har kvinnen sagt noe om hva hun tenker om saken?

– Jeg vil ikke kommentere saken.

Treg start for politiet

Bistandsadvokat for mannen er Oslo-advokat Øyvind Gladhaug Berre.

– Min klient ønsker ikke at jeg skal kommentere saken nå, sier han.

Vest politidistrikt har hatt mannens anmeldelse i halvannet år før de pågrep kvinnen. Politiadvokat Trond Eide erkjenner at det ikke er ideelt.

– På grunn av andre store og krevende saker i Vest politidistrikt har vi brukt noe lang tid på denne saken, og litt lengre tid enn vi ideelt sett skulle ønske sett i lys av sakens alvorlige karakter, sier Eide.

Fornærmede har derimot ikke følt seg utsatt for noen fare, ettersom han ikke lenger var gift med siktede og bodde med henne, ifølge politiadvokaten.