En 54 år gammel er død etter at han torsdag falt over bord fra en båt i Boknafjorden i Rogaland.

Haukeland universitetssjukehus opplyser fredag morgen at mannen døde av ulykken, som skjedde dagen i forveien, skriver Aftenbladet.

Mannen, som ifølge NRK var bosatt i Hordaland, var ifølge politiet om bord i en såkalt brønnbåt som fraktet levende laks da han havnet i vannet. Hovedredningssentralen (HRS) sa torsdag at de antok at mannen lå i vannet i rundt 20 minutter.

– Han ble hentet opp og fløyet til Haukeland universitetssjukehus. Politiet vil etterforske saken, men vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, fortalte operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB.

Hovedredningssentralen meldte først om ulykken klokka 9.48 torsdag morgen. Et Seaking-helikopter var da på vei til stedet. En av ferjeavgangene over fjorden ble avlyst som følge av redningsaksjonen.

– Sjøfartsavdelingen til Statens havarikommisjon er koblet inn siden ulykken skjedde på sjøen, opplyste Løklingholm.

– Mannen falt i sjøen fra brønnbåten «Øysund», som frakter laks. Dette skjedde helt sør i Karmsundet, ved Vestre Bokn, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen til Aftenbladet.

HRS fikk melding om ulykken klokken 09.19.

– Det gikk ut Mayday-varsel og flere båter i området kom til. «Øysund» satt selv ut lettbåt og fant mannen etter om lag 19 minutter, opplyser redningsleder Eric Willassen til Aftenbladet.

HRS hadde bistand fra både ei losskøyte og bilferja «Boknafjord» i redningsaksjonen. Ferjeavgangene over Boknafjorden klokken 09.30 og 10 ble innstilt som følge av aksjonen.

Det er rederiet Sølvtrans som eier «Øysund». Finansdirektør Mariann Reite opplyser overfor Aftenbladet at fartøyet brukes til transport av levende fisk og at det var ute på et slikt oppdrag da ulykken skjedde.