Fredag morgen kom vinterens første snøfall i Bergen.

Mange i Bergen og omegn har i morgentimene sett vinterens første snøfall. Det er hvitt både på Ulriken og Fløyen og selv i lavere strøk har snøen lagt seg i veikanten.

Snøværet har gitt problemer flere steder fredag morgen, blant annet har et vogntog kjørt seg fast på vei til Hemsedalsfjellet og en bilist kjørt ut på Kvamskogen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det er den første snøen, da blir det som vanlig litt kaos. Det er mange som sliter, sier Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen i 10-tiden fredag.

Da hadde han nettopp fått en telefon fra en bilist på Fanafjellet.

– Der er det glatt og rimelig kaos. Det har kommet litt snø. Kommer du litt opp i høyden og inn i distriktet, så legger snøen seg.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Håper det er over innen rushet

Meteorolog Ivar Hjellestad ved Vêrverslinga på Vestlandet må derimot skuffe de som håper dagens snøfall betyr starten på en hvit vinter.

– Jeg er redd dette er snakk om sludd, i hvert fall i lavere strøk, sier han.

Ifølge meteorologen har været organisert seg som et nedbørsområde. Sammen med at det har vært vindstille i dag, har det ført til at temperaturen har sunket, med det resultat at snøen faller. Men når nedbørsområdet passerer, vil vinden komme tilbake og temperaturen stige igjen, sier han.

– Vi regner med at snøen ikke vil bli liggende og at sluddværet vil være over i løpet av noen timer. Vi håper at det vil være over innen ettermiddagsrushet, sier Hjellestad.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vegvesenet: – Bruk vinterdekk!

Men Hjellestad har gode nyheter til skientusiastene. Fredagens snøvær kan bli liggende i fjellet, med håp om skiføre både over Vidden, Kvamskogen og Myrkdalen.

– Søndag ser ut til å bli en veldig fin dag for dem som er glad i snø. Også mandag skal bli fin, men etter det blir det vanlig bergensvær, sier Hjellestad.

Legg merke til alle de hvite skydottene på satellittbildet! Det er byger som beveger seg mot kysten. Noen av de er ganske kraftige, og det er mulighet for torden på Vestlandet,Trøndelag og Nordland i dag ⛈ pic.twitter.com/HEG9LFqkAM — Meteorologene (@Meteorologene) November 10, 2017

Vegtrafikksentralen opplyser at alle brøytemannskapene er ute fredag formiddag, på hovedveier, sideveier og gang- og sykkelstier.

– Er det fortsatt folk som kjører med sommerdekk?

– Dessverre kan det være det. Vi får stadig telefoner fra publikum som spør om de kan kjøre Bergen-Voss og fra Bergen til andre steder på sommerdekk. Så oppfordringen er klar: Det er ikke lenger mulig å kjøre på sommerdekk, sier trafikoperatør Larsen.

Her er de siste meldingene fra BTs trafikksenter: