Den rosa pelikanen pleier å flyte på blå sjø, men i årets fine påske passet den like godt på snøen.

Sol fra skyfri himmel og temperaturer vi drømmer om vinteren gjennom. Nedbøren over Bergen er alt over sier meteorolog, Tone Cristin Thaule.

Det vil ikke falle mer regn over Bergen i dag. Regnet er alt på vei nordover og været vil være fint igjen i morgen og kanskje allerede i kveld.

– Kunne vært dugg

Det har egentlig ikke falt nedbør i Bergen i hele april. Det var litt nedbør helt i begynnelsen april, men det var nærmest helt ubetydelig.

Like før påske skrev BT at dette så langt var tørreste april siden 1800-tallet.

1 april var det 0,9 mm nedbør og det kan like gjerne ha vært dugg sier Thaule.

Ingen varmerekord

Vi har hatt varme fine dager denne påsken, men vi er langt fra rekord. I slutten av april i år 2000 var det hele 25, 5 grader. Den høyeste temperaturen så langt denne måneden er 19, 8 grader.

Fremdeles brannfare

Meteorologen legger til at folk fremdeles må være oppmerksom på at det er svært stor lyng og gressbrann fare i hele distriktet. Bergen brannvesen gikk ut lørdag og sa at brannen på Løvstakken var en kraftig påminnelse om hvordan det kan gå.